Kompleks mieszkalny ''Whitecliffs Residences'' (6 Units)

Dubai New Residential complex "Whitecliffs Residences" to kompleks mieszkalny z highly-end 2 i 3-pokojowe rezydencje na Dubai Islands. Kompleks obejmuje parter, 2 poziomy podium i 12 pięter mieszkalnych, płynnie łącząc nowoczesny urok z luksusem w swojej architekturze. Szczególna uwaga na szczegóły i jakość rzemiosła tworzą atmosferę wyjątkowego komfortu i wyrafinowania. Apartamenty są starannie zaprojektowane, aby zapewnić elegancję i niepowtarzalny styl.

Kompleks oferuje swoim mieszkańcom szeroki zakres udogodnień, przekształcając codzienne życie w ciągłą przyjemność komfortu i przytulności: nowoczesną siłownię, basen, miejsce do grillowania, saunę i saunę parową, jacuzzi, boisko do squasha, kino kryte, sala konferencyjna, sala modlitewna, ochrona i system nadzoru wideo, fontannę i inteligentny system domu.

Lokalizacja Whitecliffs Residences pozwala mieszkańcom dotrzeć do Gold Souk w 5 minut, Dubai Frame w 10 minut, Dubai International Airport w 12 minut, a Burj Khalifa w 15 minut.

Whitecliffs Rezydencje to nie tylko kompleks mieszkalny; jest to prawdziwa oaza do życia, gdzie każdy element jest świadomie zaprojektowany, aby stworzyć idealne warunki dla komfortowego i stylowego życia w jednym z najbardziej dynamicznych miast na świecie.

Konfiguracja budynku: G + 2P + 12





Ceny:

Od 487K do 800K EUR

Przekazywanie:

IV kwartał 2027 r.

Opłata za usługę:

0,40 EUR / m ² rocznie

Meble:

Wyposażone w urządzenia kuchenne

NOC:

40, 00%

Zawarte:

Parking