Kompleks mieszkalny New complex of furnished apartments Voxa with swimming pools and a mini golf, JVT, Dubai, UAE

Unikalny projekt mieszkaniowy, który redefiniuje życie miejskie, znajduje się w sercu jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów Dubaju - Jumeirah Village Triangle. VOXA to nie tylko miejsce do życia, to gorące miejsce dla tych, którzy dążą do harmonii między tętniącą życiem energią miejską a przytulną atmosferą społeczności. Studio i apartamenty z 1-2 sypialniami, a także penthouses z 4 sypialniami i panoramicznym widokiem są dostępne.

Rozpocząć rano z biegiem wzdłuż wyposażonego toru joggingu, a następnie energia podczas uprawiania jogi w ogrodzie zen. Zanurz się w spokoju i komfortu w salonie, zanurzyć się w krystalicznie-klarowny basen lub relaks na plaży bezpośrednio na zewnątrz domu. Place zabaw i osobny basen czekają na dzieci. Jest też prywatny park dla zwierząt domowych. Jeśli jesteś aktywnym zwolennikiem stylu życia, kompleks oferuje kort wiosła, mini golf i w pełni wyposażona siłownia. Wieczorem możesz spotkać się ze swoimi bliskimi na grillu lub obejrzeć film na zewnątrz. Na terenie kompleksu znajdują się nowoczesne przestrzenie współpracy - idealne rozwiązanie dla wolnych strzelców i biznesmenów.

Ułatwienia:

baseny dla dzieci i dorosłych

korty wiosłowe

kino zewnętrzne

sala gimnastyczna

pomieszczenia wypoczynkowe

jacuzzi i pergole

park dla zwierząt domowych

grill

plac zabaw dla dzieci

mini golf

Ogród zen

tor biegania

Zakończenie - 3. kwartał 2028 r.

Plan płatności: 65 / 35 (po zakończeniu)

Cechy mieszkania

W pełni umeblowane

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt jest strategicznie zlokalizowany: droga do Dubaju Marina, centrum Dubaju i głównych autostrad miasta, w tym Sheikh Zayed Road i Al Khail Road, zajmie tylko kilka minut. To sprawia, że VOXA nie tylko idealne miejsce do życia, ale także niezwykle atrakcyjna nieruchomość dla inwestycji: wysoki potencjał wynajmu i stały popyt od najemców i nabywców są zapewnione.