Orla Dorchester Collection by Omniyat

Kolekcja Orla Dorchester autorstwa rezydencji Omniyat — z pięciogwiazdkową usługą na pół miesiąca Palma Jumeirah. Ciągły widok 270 stopni z basenu na drapacze chmur w Dubaju i turkusowe wody Zatoki Perskiej sprawiają, że ten kompleks jest naprawdę wyjątkowym miejscem do życia.

PASZCZ

Apartamenty w Orla Residences oferują najlepsze udogodnienia i obsługę pięciogwiazdkowego hotelu. Tutaj każdy mieszkaniec będzie mógł w pełni poczuć indywidualne podejście personelu, cieszyć się prywatnością i zwiększonym poziomem komfortu.

Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji wyjątkowe udogodnienia. Wśród nich:

klub plażowy dla mieszkańców;

duży niekończący się basen;

baseny dla dzieci i dorosłych;

centrum fitness;

studio jogi;

hol wielofunkcyjny;

centrum spa;

salon opieki nad zwierzętami;

salony biblioteczne i cygaro;

kino.

ARCHITEKTURA I PLANOWANIE

Próbka eleganckiego stylu i luksusu. Harmonijny projekt kompleksu łączy się z bogatym naturalnym krajobrazem. Ze względu na dogodną lokalizację projektu każda z rezydencji Orla dosłownie unosi się nad kurortem i migoczącym morzem. Oto wiele opcji mieszkań, które odpowiadają indywidualnym pragnieniom każdego mieszkańca. Znajdują się one na jednym i dwóch piętrach, co zapewnia najlepsze wykorzystanie każdej przestrzeni życiowej.

Obudowa w Orla Residences jest podzielona na apartamenty, dwupoziomowe, sympatyczne i tak zwane « Sky Palaces » – łącznie 86 unikalnych rezydencji. Apartamenty w budownictwie mieszkaniowym i komunalnym Orla Residences będą miały od dwóch do czterech sypialni.

Pomieszczenia mieszkalne w Orla Residences:

apartamenty z dwiema sypialniami – od 260 do 390 m ²;

trzy i cztery sypialnie – od 307 do 975 m ²;

dwupoziomowe z trzema sypialniami – od 260 do 975 m ²;

pałace niebieskie « pałace niebo » – od 1579 do 2044 m ².

Projekt znajduje się nad brzegiem morza, w rejonie Palm Jumeirah, na szczycie sztucznej wyspy zwanej półksiężycem, na działce o powierzchni około 3 hektarów. Kompleks mieszkaniowy zapewnia również dwupoziomowy parking. Mieszkańcy będą mieli widok 270 stopni i wspaniałe widoki na miasto i Zatokę Perską.

LOKALIZACJA

Otoczony hotelami premium w okolicy Ralm Jumeirah

Kolekcja Orla Dorchester ma elegancką lokalizację na zakręcie Palm Jumeirah. W tej okolicy znajdują się najlepsze hotele, obiekty rozrywkowe i handlowe na świecie. Atrakcje w pobliżu – Lost Chambers Aquarium, Aquaventure Waterpark, The View at The Palm, a także Al Ittihad Park z 60 odmianami roślin i drzew.

INWESTYCJE

Orla Residences – jest pod każdym względem wyjątkowym projektem, którego zalet nie można przecenić. Deweloper oferuje nie tylko mieszkanie, ale także pełen styl życia z światowej klasy udogodnieniami i niezapomnianymi widokami na morze.

Z zastrzeżeniem wynajmu nieruchomości na wyspie, rentowność może wynosić od 3,7 do 5,5% rocznie. Inwestycje w nieruchomości od dewelopera Omniyat w Dubaju są już dostępne na naszej stronie internetowej. Pozostaw wniosek o konsultację lub indywidualny wybór obiektu.

Projekt zostanie w pełni ukończony i oddany do użytku w trzecim kwartale 2025 r. Po zakończeniu budowy Orla Residences stanie się jedną z pereł wyspy Palm Jumeirah i integralną częścią rynku nieruchomości premium w Dubaju.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cen, układów, rat i wszelkich innych pytań dotyczących ORLA, skontaktuj się z naszym specjalistą od nieruchomości.