Mieszkanie w nowym budynku PASSO by BEYOND at Palm Jumeirah

PASSO by BEYOND — Palm Jumeirah

Ikoniczne życie nad wodą, rzeźbione przez design. PASSO przekłada nadmorskie kontury na architekturę — płynne formy, kojące światło i bezszwowe przestrzenie „indoor-outdoor” na półksiężycu Palmy. Wybierz rezydencje 1–4-sypialniane, sygnowane penthouse’y oraz ultra-ekskluzywne nadmorskie rezydencje, zaprojektowane pod panoramiczne widoki morza i panoramy miasta, z prywatnym dostępem do plaży. Oczekuj szlachetnych materiałów, inteligentnych układów i udogodnień wellness od chwili przyjazdu aż po wnętrze mieszkania. Limitowana kolekcja w bliźniaczych wieżach-ikonach wyznacza nowy, spokojny i współczesny rytm życia na wyspie Palm Jumeirah. Zostań właścicielem nadmorskiego adresu stworzonego dla spokoju i prestiżu.

Zarejestruj zainteresowanie już dziś.