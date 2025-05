Kompleks mieszkalny New residence City Walk Crestlane with swimming pools and lounge areas close to Downtown Dubai, Al Wasl, Dubai, UAE

City Walk Crestlane to wybitny projekt mieszkaniowy prestiżowego dewelopera Meraas, znanego ze znaczących projektów w Dubaju. City Walk Crestlane oferuje starannie przemyślane apartamenty i duplexes z nowoczesnym designem i jakości wykończenia, które będą idealne zarówno dla komfortowego życia, jak i inwestycji.

Projekt stał się już prawdziwym blockbusterem na rynku nieruchomości w Dubaju, dzięki unikalnej kombinacji elegancji, funkcjonalności i ekonomicznie korzystnej lokalizacji. Projekt idzie jak gorące ciasta, potwierdzając wysokie zapotrzebowanie na zakwaterowanie na takim poziomie. Dostęp do najlepszych udogodnień czeka tutaj: baseny nieskończoności, studio jogi, nowoczesne siłownie, salony i boiska sportowe. To miejsce jest idealne dla rodzin, profesjonalistów i tych, którzy cenią dobrze wyważone tempo życia.

Ułatwienia:

baseny nieskończoności

studio jogi

nowoczesna siłownia

pomieszczenia wypoczynkowe

grunty sportowe

kino wodne

Zakończenie - IV kwartał 2028 r.

Plan płatności - 20 / 55 / 25%.

Cechy mieszkania

Nieumeblowane

Korzyści

Inwestycje w City Walk Crestlane powinny być korzystne - roczny zysk projektu wynosi 5%, co czyni go nie tylko prestiżowym miejscem do życia, ale idealnym narzędziem do zrównoważonego wykorzystania. Jest to niepowtarzalna okazja, aby stać się właścicielem nieruchomości w jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów Dubaju, łącząc komfort, styl i korzyści finansowe.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks znajduje się w zabytkowym obszarze Al Wasl, słynie z centralnej lokalizacji, luksusowej infrastruktury i bliskości do kah miejsc zainteresowania, takich jak centrum Dubaju i Jumeirah Beach.