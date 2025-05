Kompleks mieszkalny New Boulevard Residence with a swimming pool and a spa area, Dubailand, Dubai, UAE

Zapraszamy do Boulevard - prawdziwego ucieleśnienia eleganckiego wzornictwa i nowoczesnych technologii, gdzie luksus i wygoda się łączą. Projekt w samym sercu Dubai Land Residence Complex oferuje niepowtarzalną okazję dla tych, którzy dążą do ambitnego i nowoczesnego życia. Znajdziesz wszystko, co niezbędne do pełnego życia w środku zieleni, szkół i nowoczesnych ośrodków medycznych.

Kompleks oferuje swoim mieszkańcom liczne udogodnienia, które tworzą idealne warunki dla komfortowego życia. Jedną z głównych zalet kompleksu jest luksusowy obszar spa. Każdy szczegół jest tutaj przemyślany, ponieważ można się zrelaksować i naładować baterie po pracowitym dniu. Dla tych, którzy wolą spędzać czas nad wodą, kompleks posiada wspaniały basen nieskończoności z zapierającym dech w piersiach widokiem. Przytulny salon dla mieszkańców stanie się idealnym miejscem do wypoczynku, spotkań z przyjaciółmi i przyjemnej rozrywki w komfortowej atmosferze. Jest nowoczesny plac zabaw dla dzieci, który stanie się miejscem, gdzie dzieci mogą bawić się i spędzać czas bezpiecznie, rozwijając swoje zdolności i znajdując nowych przyjaciół. Ci, którzy aktywności życiowej, docenią mini golf, który pozwala spędzić czas miły i zyskowny. Jest to doskonała okazja zarówno na rodzinny czas wolny, jak i na relaksującą grę z przyjaciółmi. Kino na terytorium projektu stanie się idealnym miejscem dla tych, którzy lubią cieszyć się filmami w przytulnej i stylowej atmosferze.

Ułatwienia:

obszar spa i hydroterapii

pula nieskończoności

salon dla mieszkańców

mini golf

kino

plac zabaw

Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.

Plan płatności:

płatności miesięczne w wysokości 1% w ciągu 6 lat, 20% - rezerwacja.

Cechy mieszkania

Jednostki półwyposażone w urządzenia kuchenne firmy Siemens

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Lokalizacja projektu jest godna uwagi ze względu na jej dostępność i wygodę: w pobliżu znajdują się najlepsze obiekty rozrywkowe i sportowe w Dubaju, w tym prestiżowy Platinum Equestrian & Polo Club oraz wspaniały Dubai Safari Park. Te unikalne miejsca tworzą atmosferę, gdzie można cieszyć się zarówno aktywności, jak i spokoju.