Kompleks mieszkalny Apartments in the new Society House residence with a golf simulator, swimming pool and office spaces in the heart of Downtown Dubai, Dubai

Witamy w Society House - kompleks mieszkalny w centrum Dubaju. Projekt oferuje 404 w pełni umeblowane apartamenty. Kuchnie są wyposażone w urządzenia Smeg. Każdy element został starannie przemyślany, aby stworzyć idealne wnętrza. Używamy najlepszych materiałów - marmuru, mosiądzu i złota, dołączając elegancję i styl do wnętrz. Kompleks posiada cztery pionowe ogrody, które nie tylko zachwycają oko, ale również dodać unikalny cień do nowoczesnego stylu i przytulnej i świeżej atmosfery do domu.

Społeczeństwo Dom oferuje szereg nowoczesnych udogodnień, które pomogą Ci cieszyć się każdą chwilą życia. Można utrzymać dopasowanie w przestrzeni zewnętrznej dla Cross Dopasować lub odwiedzić studio fitness ze stanem -of-the-art sprzętu. Dla miłośników golfa, mamy wirtualny symulator, pozwalający poprawić swoje umiejętności bez opuszczania domu. Do Państwa dyspozycji jest również kino prywatne, które pozwoli na korzystanie z ulubionych filmów. Dla tych, którzy doceniają problemy biznesowe i związane z pracą, istnieją nowoczesne pomieszczenia biurowe, idealne do spotkań i rozmów biznesowych. Basen o długości 25 metrów jest idealnym miejscem na odświeżanie i relaks. Na zewnątrz entuzjaści będą mogli korzystać z kortu wiosła. A dla dzieci, istnieje również bezpieczne plac zabaw, gdzie mogą się dobrze bawić.

Korzyści

symulator golfa

kino

pokój relaksacyjny

korty wiosłowe

basen

Krzyż zewnętrzny Pasuje

plac zabaw dla dzieci

pomieszczenia biurowe na spotkania biznesowe i negocjacje

Zakończenie - 3. kwartał 2026 r.

Plan płatności:

Wariant 1 (60 / 40)

Wariant 2 (70 / 30)

Wyposażenie i wyposażenie w domu

W pełni umeblowane apartamenty, urządzenia Smeg.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Centrum słynie z luksusowych kompleksów mieszkalnych i hoteli, oferuje różne opcje zakwaterowania, które nadają się zarówno do krótkoterminowego, jak i długoterminowego pobytu. Infrastruktura Centrum jest rozwijana na wysokim poziomie: restauracje z kuchni na całym świecie, kawiarnie, obiekty rozrywkowe i centra kulturalne, takie jak Opera Dubai. To godne uwagi, że obszar jest otoczony malowniczymi parkami i promenadami, tworząc przytulną atmosferę na spacery i czas wolny. Bezpieczeństwo i czystość to ważne aspekty, które sprawiają, że centrum jest atrakcyjne dla życia. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci transportu publicznego, w tym metra i tramwajów, podróżowanie po mieście staje się łatwe i wygodne. W sumie centrum jest miejscem łączącym nowoczesność, komfort i różnorodność możliwości dla rekreacji i biznesu, co czyni go idealnym.