Armani Beach Residence

Dubaj, Emiraty Arabskie

DAMAC Hills 2 Hotel – nieruchomość zarządzana przez Edge by Rotana – to nowoczesna i elegancka trzygwiazdkowa nieruchomość położona w tętniącej życiem społeczności DAMAC Hills 2 w Dubaju. Goście hotelu DAMAC Hills 2 Edge by Rotana mogą spodziewać się wygody i komfortu w pobliżu światowej klasy atrakcji, takich jak basen z falami Malibu Beach, boiska sportowe, kino plenerowe, granat paintballowy, ogród motyli i wiele więcej. Wybierz spośród 295 stylowych i dobrze zaprojektowanych pokoi i apartamentów wyposażonych w najnowszą technologię, balkony i biurka. Ciesz się komfortem całodziennej restauracji i baru, w pełni wyposażonej siłowni i dwóch odkrytych basenów z kontrolowaną temperaturą. A dla osób podróżujących w interesach hotel DAMAC Hills 2 oferuje cztery sale konferencyjne z elastycznymi ustawieniami. Rotana jest jedną z wiodących firm zarządzających hotelami w regionie, z portfelem ponad 100 nieruchomości. Każda z czterech marek produktów oferuje zaawansowane funkcje, dobrze wyposażone pokoje i elegancki design, zręcznie połączony, aby zapewnić komfortowe, inteligentne wrażenia dla gości. Niezależnie od tego, czy chodzi o biznes, czy przyjemność, weź pod uwagę wszystkie swoje potrzeby. Społeczność DAMAC Hills 2 to społeczność mistrzowska, która jest kuratorem jedynego w swoim rodzaju życia – inspirowanego wodą, sportem i zabawą dla wszystkich grup wiekowych. DAMAC Hills 2, wcześniej znany jako AKOYA, oferuje skupiska starannie zaprojektowanych apartamentów, kamienic i willi otoczonych boiskami sportowymi, arkadą paintballową, kinem plenerowym i kilkoma innymi atrakcjami, basen nowej fali - Malibu Beach. Całkowicie samodzielny i stale rosnący, DAMAC Hills 2 równoważy spokój z aktywnością, z dala od zgiełku miasta, a jednocześnie z łatwym dostępem do centrów biznesowych i rekreacyjnych. Oprócz nowych i ekscytujących nadchodzących funkcji społeczność gości centrum handlowe z supermarketem, przychodnią zdrowia, siłownią na świeżym powietrzu, ciężarówkami z jedzeniem i nie tylko.