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Domy nad morzem na sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

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Business Bay
5
38 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$2,28M
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Agencja
DDA Real Estate
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Bliźniak 5 pokojów w Business Bay, Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 636 m²
Liczba kondygnacji 16
Luksusowe Nieruchomości nad Wodą przy Dubai Water Canal Położona wzdłuż Dubai Water Canal, o…
$8,96M
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Bliźniak 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 310 m²
Piętro 100/100
Luksusowe Apartamenty w Kompleksie z Możliwością Płatności Ratalnej w Dubai Marina Ten luksu…
$34,47M
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 733 m²
Piętro 13/18
Apartamenty Projektu Cavalli Design z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Dubaju, Al Safa Al Safa …
$11,31M
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 306 m²
Kompleks Premium Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Udaj z 10%! Zyskana inwestycja! Zapie…
$3,84M
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 52
Stylowe Miueszkania z Panoramicznymi Widokami na Palm Jumeirah w Dubaju Położona u bram najb…
$2,22M
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Bliźniak 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 927 m²
Piętro 48/50
Luksusowe Apartamenty Zaprojektowane przez Cavalli z Widokiem na Morze w Porcie w Dubaju Dub…
$19,95M
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Szeregowiec 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
gateway 2 Luxurious life on the seashore in Ras-al-Haim (UAE) gateway residences-this is …
$639,337
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
3 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 ARABIAN RANCHES IIIArabin Ranches   — a new large compl…
$1,27M
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 426 m²
Liczba kondygnacji 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$957,374
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
Nice   i mdash; Część społeczności rodzinnej   Laguny DAMAC, przypominające Riwierę Francusk…
$464,470
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Szeregowiec 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
3 -SPAL TAUNHAUS TALIA Z EMAARtalia   at   The   Valley   i mdash;   to nowy projekt Emaar P…
$336,508
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 353 m²
Liczba kondygnacji 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 4 705 m²
Z przyjemnością oferujemy tę niesamowitą kamienicę z 4 sypialniami w Jumeirah. CECHY: Dewelo…
$1,77M
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Cena na zgłoszenie
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Willa 2 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 2 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 1
1 - WILLA SPALOWA W RODZINIE DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   i mdash; Jest to całkowicie autono…
$151,370
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Dom w Dubaj, Emiraty Arabskie
Dom
Dubaj, Emiraty Arabskie
Powierzchnia 2 044 m²
Dining Areas: a) Large Formal Dining Room, Ground Floor with Book Matched “Calacatta Oro Ma…
$30,12M
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Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 443 m²
Liczba kondygnacji 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 675 m²
Liczba kondygnacji 3
Projekt   Portofino   i mdash; Jest to część społeczności rodzinnej Damac Lagoons, stworzone…
$1,99M
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Szeregowiec w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 561 m²
Liczba kondygnacji 41
Habtoor Grand Residences is a G+49-storey luxury residential tower in the heart of Jumeirah …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 576 m²
Liczba kondygnacji 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Cena na zgłoszenie
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Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 703 m²
Wspaniała nieruchomość na sprzedaż.. Największa inwestycja na rynku w Dubaju Handover będzie…
$1,30M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
South Bay — a modern residential complex located in Dubai South, a rapidly developing area o…
$858,632
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Willa 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 700 m²
Z dumą ogłaszamy sprzedaż 3 bed     kamienica w Sur La Mer. Czy kiedykolwiek odwiedziłeś raj…
$1,28M
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Szeregowiec 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 192 m²
Liczba kondygnacji 2
$427,159
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Willa w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 2 463 m²
Liczba kondygnacji 3
Six Senses The Palm is a breathtaking luxury project located on Palm Jumeirah, one of the mo…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 3
Project   Portofino   — This is part of the Damac Lagoons family community, created for a pe…
$701,587
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 460 m²
4 -SPAL TILALA Z NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   i mdash; i nbsp; Niesamowity projekt mieszkan…
$1,24M
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Willa 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   i mdash; nowy komp…
$1,27M
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Willa 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 287 m²
Liczba kondygnacji 3
Nice   i mdash; Część społeczności rodzinnej   Laguny DAMAC, przypominające Riwierę Francusk…
$587,802
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Typy nieruchomości w Dubaj.

wille
rezydencje
szeregowcy
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Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
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