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Bliźniaki na sprzedaż w Dubaj, Emiraty Arabskie

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31 obiekt total found
Bliźniak 5 pokojów w Business Bay, Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Business Bay, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 636 m²
Liczba kondygnacji 16
Luksusowe Nieruchomości nad Wodą przy Dubai Water Canal Położona wzdłuż Dubai Water Canal, o…
$8,96M
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Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Powierzchnia 152 m²
DWTN Residences by Deyaar in Downtown DubajDWTN Pozostałości DeyaarDWTN Rezydencje Deyaar je…
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Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Piętro 23/38
Apartamenty w Nowym Projekcie z Korzystnym Planem Płatności w JVC, Dubaj Położony w tętniące…
$1,12M
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Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Piętro 7/14
Lksusowe Apartamenty i Dwupizomowe Mieszkania Inspirowane Leśnym Krajobrazem w Dubaju Wizjon…
$1,03M
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Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 22/42
Luksusowe Apartamenty z Różnymi Opcjami w Jumeirah Village Circle Dubai Inwestycja zlokalizo…
$889,060
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Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Piętro 62/63
Umeblowane Apartamenty z Planem Płatności po Odbiorze w JVC, Dubaj Jumeirah Village Circle (…
$735,495
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Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 402 m²
Liczba kondygnacji 16
Przystępne Cenowo Apartamenty z Widokiem na Zatokę w Jebel Ali, Dubaj Kompleks zlokalizowany…
$1,49M
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Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/10
Oszałamiające Apartamenty z Widokiem na Jezioro w Projekcie Wielofunkcyjnym w Dubaju Położon…
$667,373
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Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 441 m²
Podekscytowany, aby pokazać ten trzypokojowy DUPLEX w SLS Residences The Palm, nowo uruchomi…
$7,37M
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Bliźniak 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 310 m²
Piętro 100/100
Luksusowe Apartamenty w Kompleksie z Możliwością Płatności Ratalnej w Dubai Marina Ten luksu…
$34,47M
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Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 14
Lksusowe Apartamenty i Dwupizomowe Mieszkania Inspirowane Leśnym Krajobrazem w Dubaju Wizjon…
$1,13M
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Bliźniak 7 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 7 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 733 m²
Piętro 13/18
Apartamenty Projektu Cavalli Design z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Dubaju, Al Safa Al Safa …
$11,31M
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Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Piętro 41/44
Ekskluzywne, w Pełni Umeblowane Apartamenty z Możliwością Płatności Ratalnej w Dubai Marina …
$1,54M
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Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 47/54
W Pełni Umeblowane Apartamenty z Planem Płatności po Odbiorze w Dubai Motor City Dubai Motor…
$1,06M
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Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Augusta by Nshama in Town Square DubaiAugusta: Dynamiczne życie w harmonii z naturąAugusta t…
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Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 584 m²
W ramach DAMAC Bay 2 jest ultraluksusową kolekcją Skycrest, gdzie można znaleźć super luksus…
$7,95M
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Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 246 m²
Piętro 26/27
Luksusowe, w Pełni Umeblowane Inteligentne Nieruchomości z Udogodnieniami Wellness w JVT, Du…
$1,40M
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Bliźniak 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 932 m²
Piętro 21/23
Ultraluksusowe Mieszkania z Udogodnieniami Światowej Klasy w Business Bay, Dubaj Mieszkania …
$21,89M
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Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Liczba kondygnacji 16
Przystępne Cenowo Apartamenty z Widokiem na Zatokę w Jebel Ali, Dubaj Kompleks zlokalizowany…
$779,371
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Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 52
Stylowe Miueszkania z Panoramicznymi Widokami na Palm Jumeirah w Dubaju Położona u bram najb…
$2,22M
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Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 236 m²
Liczba kondygnacji 10
Luksusowe Mieszkania z Detalami Versace w Al Sufouh, Dubaj Prestiżowa dzielnica Al Sufouh st…
$1,49M
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Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Powierzchnia 311 m²
DWTN Residences by Deyaar in Downtown DubajDWTN Pozostałości DeyaarDWTN Rezydencje Deyaar je…
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Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Bliźniak 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 927 m²
Piętro 48/50
Luksusowe Apartamenty Zaprojektowane przez Cavalli z Widokiem na Morze w Porcie w Dubaju Dub…
$19,95M
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Bliźniak 5 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 25
W Pełni Umeblowane Apartamenty Marki LUX z Elastycznym Planem Płatności w Business Bay Położ…
$6,02M
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Bliźniak 6 pokojów w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 6 pokojów
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 630 m²
Liczba kondygnacji 42
Luksusowe Apartamenty w Ikonicznym Projekcie Architektonicznym w Downtown Dubai Zlokalizowan…
$11,23M
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Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 588 m²
Piętro 1/4
Jumeirah Asora Bay - A Limited Collection of Seaside Luxury ResidencesOdkryj szczyt przybrze…
$12,25M
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Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 363 m²
Ten elegancki, czteropokojowy duplex, położony w samym sercu jednej z najbardziej prestiżowy…
$2,79M
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Bliźniak 3 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 3 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 443 m²
Liczba kondygnacji 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 921 m²
Liczba kondygnacji 9
Ciesz się widokiem oceanu na Palm JumeirahKompleks Ocean House będzie mieszkać oceanside apa…
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 4 pokoi w Dubaj, Emiraty Arabskie
Bliźniak 4 pokoi
Dubaj, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 9
Enjoy oceanfront living on Palm Jumeirah The complex of Ocean House will house oceanside …
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Dubaj, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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