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Penthouse na Sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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Abu Zabi
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23 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 7/15
Brabus Island jest ultraluksusowym projektem pierwszej linii w Al Raha Beach.Brabus Island j…
$1,00M
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Penthouse 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 217 m²
Piętro 5/10
Sila to nowoczesny projekt mieszkaniowy w Masdar City, Abu Dhabi z przyjazną dla środowiska …
$788,165
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DDA Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Piętro 15/36
Reportaż Tower Apartments z pięknym widokiem na kanał Al Marya Island, Abu Dhabi! Świetna op…
$1,35M
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Agencja
DDA Real Estate
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TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 3/7
Sensi jest nowoczesną rezydencją przybrzeżną na wyspie Saadiyat z dużym potencjałem inwestyc…
$792,205
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DDA Real Estate
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Penthouse 2 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 2 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 10/27
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Okręg na Reem Island, Abu Dhabi! Świetna lok…
$307,699
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DDA Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Piętro 3/7
Sensi jest nowoczesną rezydencją przybrzeżną na wyspie Saadiyat z dużym potencjałem inwestyc…
$1,04M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Piętro 10/27
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Okręg na Reem Island, Abu Dhabi! Świetna lok…
$421,520
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 5/10
Sila to nowoczesny projekt mieszkaniowy w Masdar City, Abu Dhabi z przyjazną dla środowiska …
$441,628
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Piętro 5/10
Sila to nowoczesny projekt mieszkaniowy w Masdar City, Abu Dhabi z przyjazną dla środowiska …
$586,402
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro 7/15
Brabus Island jest ultraluksusowym projektem pierwszej linii w Al Raha Beach.Brabus Island j…
$2,57M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 181 m²
Piętro 24/26
Apartamenty z Planem Płatności do Momentu Ukończenia Inwestycji na Wyspie Al Reem Al Reem Is…
$1,15M
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Penthouse 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 183 m²
Piętro 10/27
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Okręg na Reem Island, Abu Dhabi! Świetna lok…
$1,13M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Al Taf Al Gharbi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Al Taf Al Gharbi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Piętro 3/5
📩 Napisz i zostaw żądanie🏡 BAYA📍 Plaża Al Raha🔹 Projekt O:✅Format Varnay: allgo 50 taunhouso…
$1,08M
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Piętro 7/15
Brabus Island jest ultraluksusowym projektem pierwszej linii w Al Raha Beach.Brabus Island j…
$1,29M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 9 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 9 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 284 m²
Piętro 8/11
Ekskluzywne Apartamenty Zapewniające Komfortowy Styl Życia w Abu Dhabi Luksusowe apartamenty…
$25,27M
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Penthouse 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 10/27
Apartamenty w luksusowym kompleksie mieszkalnym Okręg na Reem Island, Abu Dhabi! Świetna lok…
$412,534
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 387 m²
Piętro 15/33
Sunstone IMKAN - nadmorska elegancja i harmonia architektoniczna na wyspie Al Reem.Sunstone …
$2,04M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 12/12
Ten nowo opracowany projekt mieszkalny położony w samym sercu wyspy Yas oferuje doskonałe po…
$850,821
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Penthouse 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 794 m²
Liczba kondygnacji 15
$7,09M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 11/11
Położony w prestiżowej dzielnicy Al Raha Beach, te nowoczesne apartamenty łączą spokój wybrz…
$739,993
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Penthouse w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 156 m²
Piętro 9/9
ABOUT LOUVRE RESIDENCE PROJECT. Full sea View and Louver museum abudhabi  Louvre Res…
$9,21M
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 11/12
Położony w jednej z najbardziej tętniących życiem dzielnic Abu Dhabi, te apartamenty na wysp…
$1,15M
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 1/21
Te stylowe apartamenty znajdują się w planowanej przez mistrza społeczności, która łączy now…
$1,30M
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Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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