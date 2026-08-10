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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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Abu Zabi
22
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3 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 12/12
Ten nowo opracowany projekt mieszkalny położony w samym sercu wyspy Yas oferuje doskonałe po…
$850,821
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 11/12
Położony w jednej z najbardziej tętniących życiem dzielnic Abu Dhabi, te apartamenty na wysp…
$1,15M
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 1/21
Te stylowe apartamenty znajdują się w planowanej przez mistrza społeczności, która łączy now…
$1,30M
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Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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