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Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

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Abu Zabi
22
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4 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Piętro 15/36
Reportaż Tower Apartments z pięknym widokiem na kanał Al Marya Island, Abu Dhabi! Świetna op…
$1,35M
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Agencja
DDA Real Estate
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Penthouse 9 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 9 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 284 m²
Piętro 8/11
Ekskluzywne Apartamenty Zapewniające Komfortowy Styl Życia w Abu Dhabi Luksusowe apartamenty…
$25,27M
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Penthouse w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 156 m²
Piętro 9/9
ABOUT LOUVRE RESIDENCE PROJECT. Full sea View and Louver museum abudhabi  Louvre Res…
$9,21M
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Penthouse 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Penthouse 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 11/12
Położony w jednej z najbardziej tętniących życiem dzielnic Abu Dhabi, te apartamenty na wysp…
$1,15M
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Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
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