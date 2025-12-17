Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

Abu Zabi
117
Ghadeer Al Tayr
6
23 obiekty total found
Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Liczba kondygnacji 3
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$4,05M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 7 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 720 m²
Liczba kondygnacji 3
Truly unique corner property ensuring privacy yet having amazing views!Remodelled and custom…
$2,08M
Zostaw prośbę
Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 2 271 m²
Liczba kondygnacji 2
Zainwestuj swoje pieniądze w te fajne wille, w których luksus przechodzi od góry do dołu wok…
$5,23M
Zostaw prośbę

Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 348 m²
Liczba kondygnacji 2
This Arabian village is based on regional characteristics and employs the art of moderation …
$834,543
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 566 m²
Liczba kondygnacji 2
West Yas znajduje się wzdłuż naturalnych namorzynów Yas Island & rsquo i oferuje 1017 luksus…
$1,61M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 542 m²
Liczba kondygnacji 2
Start to own a perfect investment with this luxurious and high-end Villa! This quality and m…
$1,82M
Zostaw prośbę

Willa 6 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 690 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta luksusowa i wyjątkowa willa znajduje się w Hidd Al Saadiyat, naprzeciwko wspaniałej plaży…
$3,75M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 282 m²
Liczba kondygnacji 2
The Magnolias offers family life with a difference. Tasteful architecture, spacious interior…
$933,708
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 351 m²
Liczba kondygnacji 2
Golf Gardens to bardzo popularny kompleks z wyjątkowymi obiektami rekreacyjnymi, w tym basen…
$1,42M
Zostaw prośbę

Szeregowiec w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 2
Witamy na naturalnej wyspie, na której każda aktywność pod słońcem jest zaledwie kilka chwil…
$531,695
Zostaw prośbę
Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More amenities, ac…
$685,706
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More space to grow…
$454,293
Zostaw prośbę
Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Own a home perfect for your growing family, in a sought-after but accessible destination on …
$698,984
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 2
Bloom to miejsce, które należy posiadać! “ Jak sama nazwa wskazuje, twoje życie będzie w BLO…
$986,950
Zostaw prośbę
Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 526 m²
Liczba kondygnacji 2
Zainwestuj swoje pieniądze w te fajne wille, w których luksus przechodzi od góry do dołu wok…
$3,00M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 746 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomość przy plaży na wyspie Saadiyat z firmami detalicznymi w okolicy ułatwia życie. Z…
$6,16M
Zostaw prośbę
Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 163 m²
Liczba kondygnacji 2
Rozwój jest wzniosłą społecznością i mieszanym projektem - use rozłożonym na wzgórzach, wysp…
$3,01M
Zostaw prośbę
Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta arabska wioska opiera się na regionalnych cechach i wykorzystuje sztukę umiaru i prostoty…
$567,688
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 6 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 348 m²
Liczba kondygnacji 3
Al Reef Villas is a Cozy Gated Community with different Styles. with textured wall finishes,…
$775,983
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 3 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More space to grow…
$454,293
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 4 pokoi
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
Idealny dom jednorzędowy dla Ciebie i wzmacniacza; Twoja rodzina Dzięki inteligentnym wyposa…
$518,727
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 7 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 874 m²
Liczba kondygnacji 2
A beachfront property on Saadiyat Island with retail businesses in the neighborhood makes li…
$15,29M
Zostaw prośbę
Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 068 m²
Liczba kondygnacji 2
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$2,99M
Zostaw prośbę

