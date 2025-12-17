Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Abu Zabi
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

Abu Zabi
117
Ghadeer Al Tayr
6
15 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Zayed City, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Zayed City, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 374 m²
Luksusowe, Nadmorskie Wille i Domy Szeregowe z Planem Ratalnym w Abu Dhabi Ghantoot to prest…
$2,74M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Szeregowiec 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 625 m²
Liczba kondygnacji 2
Al Zeina is the latest mixed-use development in one of the prestigious locations of Abu Dhab…
$1,42M
Zostaw prośbę
Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Liczba kondygnacji 3
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$4,05M
Zostaw prośbę
NicoleNicole
Willa 7 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 7 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 720 m²
Liczba kondygnacji 3
Truly unique corner property ensuring privacy yet having amazing views!Remodelled and custom…
$2,08M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 414 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$3,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$1,63M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
AtlantaAtlanta
Bliźniak 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Bliźniak 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 279 m²
Piętro 11/13
Luksusowe Apartamenty na Pierwszej na Świecie Wyspie Sygnowanej Marką Brabus Brabus Island z…
$5,12M
Zostaw prośbę
Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 2
This is Noya Viva. A new community on Yas Island with even more to offer. More amenities, ac…
$685,706
Zostaw prośbę
Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 526 m²
Liczba kondygnacji 2
Zainwestuj swoje pieniądze w te fajne wille, w których luksus przechodzi od góry do dołu wok…
$3,00M
Zostaw prośbę
CultureCulture
Willa 5 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 5 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 746 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomość przy plaży na wyspie Saadiyat z firmami detalicznymi w okolicy ułatwia życie. Z…
$6,16M
Zostaw prośbę
Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 163 m²
Liczba kondygnacji 2
Rozwój jest wzniosłą społecznością i mieszanym projektem - use rozłożonym na wzgórzach, wysp…
$3,01M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Willa 4 pokoi
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
EOI jest zbierane na tym kompleksie mieszkalnym!Willa w nowym kompleksie mieszkalnym Jacob &…
$2,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 7 pokojów w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa 7 pokojów
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 874 m²
Liczba kondygnacji 2
A beachfront property on Saadiyat Island with retail businesses in the neighborhood makes li…
$15,29M
Zostaw prośbę
Willa w Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Willa
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
Sypialnie 5
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 068 m²
Liczba kondygnacji 2
The development is an elevated community and mixed-use project spread across man-made hills,…
$2,99M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Zayed City, Emiraty Arabskie
Willa 7 pokojów
Zayed City, Emiraty Arabskie
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 442 m²
Luksusowe, Nadmorskie Wille i Domy Szeregowe z Planem Ratalnym w Abu Dhabi Ghantoot to prest…
$2,71M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Abu Zabi.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Abu Zabi, Emiraty Arabskie

z garażem
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się