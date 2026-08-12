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Kawalerki z basenem na sprzedaż w Turcja

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3 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Temapasa Sokagi, Turcja
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Kawalerka 1 pokój
Temapasa Sokagi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/34
W pełni umeblowane Studio Apartament z balkonem na 13 piętrze - Helis Więcej rezydencji, Kar…
$111,950
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
Języki komunikacji
English, Türkçe
Kawalerka 2 pokoi w Aksu, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
które będą znajdować się w Alt nta, jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów Antalya.Infor…
$191,798
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Kawalerka 1 pokój w Yeniyol Caddesi, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Yeniyol Caddesi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 6
🏡 Smart Apartments w Küçükçekmece - Bez płatności w dół, Easy Instalment- Gotowe To moveWłas…
$135,000
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Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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