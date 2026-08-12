Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Mieszkania
  4. Kawalerka
  5. Widok na góry

Kawalerki w górach na sprzedaż w Turcja

;
Mediterranean Region
26
Antalya
13
Marmara Region
7
Stambuł
6
Pokaż więcej
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Temapasa Sokagi, Turcja
TOP TOP
Kawalerka 1 pokój
Temapasa Sokagi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/34
W pełni umeblowane Studio Apartament z balkonem na 13 piętrze - Helis Więcej rezydencji, Kar…
$111,950
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Doga Kececioglu
Języki komunikacji
English, Türkçe
Kawalerka w Marmara Region, Turcja
Kawalerka
Marmara Region, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111,491
Zostaw prośbę
Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/9
$94,998
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Projekt Alanya w dzielnicy Payallar wyróżnia się jako pierwsza inwestycja, łącząc strategicz…
$48,251
Zostaw prośbę
Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Projekt w dzielnicy Payallar wyróżnia się jako pierwsza inwestycja łącząca strategiczne poło…
$48,097
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Erdemli, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Erdemli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 8
$41,719
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Akdeniz, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Akdeniz, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 13
Комплекс состоит иВ 1 блока на 13 ътажей, 300 В до моря Турция, МерсинОкончание строительств…
$38,405
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Akdeniz, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Akdeniz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Elvanli, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/9
Nowy kompleks w Tomyuk, MersinKompleks składa się z 2 bloków na 9 piętrachZemin kat + 8 pięt…
$42,931
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się