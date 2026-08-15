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Kawalerki na sprzedaż w Alanya, Turcja

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10 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Alanya, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 14
Lista cenApartament, StudioFloor: 3,, 50m ², €65,000Witamy w ostatecznym połączeniu luksusu …
$74,794
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Kawalerka 1 pokój w Alanya, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 4
Lista cenApartament, StudioFloor: 4, 35 m ², €57 000Witamy w twoim wymarzonym domu zagnieżdż…
$65,589
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Kawalerka 1 pokój w Mahmutlar, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 12
Lista cenmieszkanie letniskowe, StudioFloor: 6, 40 m ², €53000Wejdź w świat elegancji i wypo…
$60,986
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It Is RealtyIt Is Realty
Kawalerka 1 pokój w Mahmutlar, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 12
CenaLokalizacja, Studio
$59,836
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Kawalerka 1 pokój w Kestel, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Kestel, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 5
Lista cenMieszkanie, StudioFloor: 4, 45 m ², €77000Wejdź w świat elegancji i spokoju z tym w…
$88,603
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Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Projekt w dzielnicy Payallar wyróżnia się jako pierwsza inwestycja łącząca strategiczne poło…
$48,097
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TekceTekce
Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/9
$94,998
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Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Projekt Alanya w dzielnicy Payallar wyróżnia się jako pierwsza inwestycja, łącząc strategicz…
$48,251
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Kawalerka 1 pokój w Alanya, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/10
Jasmine Port SuiteJasmine Port Suite znajduje się w Alanya. Jedno z największych i najpiękni…
$48,545
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Kawalerka 3 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/4
Sprzedajemy przytulne mieszkanie w centrum Alanyi, 300 metrów od plaży Kleopatry, kompleks A…
$133,758
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