Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Silifke
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Silifke, Turcja

;
mieszkania
4
domy
4
8 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Silifke, Turcja
Willa 5 pokojów
Silifke, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 273 m²
Liczba kondygnacji 2
Wspaniałe Wille z Widokiem na Naturę na Sprzedaż w Silifke, Mersin Mersin przyciąga zarówno …
$602,332
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tasucu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Tasucu, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4/5
$3,33M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Catak Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Catak Mahallesi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 8
📍Teraz.🏠 1 + 0 (48 кв.🔸 7🌊 1 200❗❗🏢 🌳 🛝 🚗 🍖 🏊 🔺 📍👉🏻 💶 Άена 32 900 € 🔥ROI 10,25%
$40,222
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Catak Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Catak Mahallesi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1
Dom przez morze został ukończony. Tylko 12 apartamentów.REJESTR własny bez ryzyka lub oczeki…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tasucu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Tasucu, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/4
$4,07M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Silifke, Turcja
Dom 3 pokoi
Silifke, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesne Wille w Zabudowie Bliźniaczej z Ogrodami w Mersin Silifke Silifke to piękna nadmo…
$206,879
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Tasucu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Tasucu, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
$4,84M
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Silifke, Turcja
Willa 3 pokoi
Silifke, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
The concept of villa 2+1 for sale in Susanoglu from Remax Loca Silifke-Atayurt Features …
$175,435
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się