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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Serik, Turcja

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151 obiekt total found
Willa 9 pokojów w Serik, Turcja
Willa 9 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 117 m²
Liczba kondygnacji 3
$1,05M
VAT
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Willa 9 pokojów w Serik, Turcja
Willa 9 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 088 m²
Liczba kondygnacji 3
1088 m2 powierzchni9 pokoi1 łaźnia turecka1 pokój dziennyBudynek o powierzchni 350 m2kamelli…
$1,40M
VAT
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Mieszkanie w Serik, Turcja
Mieszkanie
Serik, Turcja
$329 000
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Agencja
International real estate agency Habita
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DD CO DEDD CO DE
Penthouse 3 pokoi w Serik, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Piętro 3/3
Apartament z 2 Sypialniami w Kompleksie z Basenem w Centrum Belek Belek to jedna z najbardzi…
$91 643
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowany Apartament Blisko Udogodnień w Belek, Antalya Apartament na sprzedaż znajduje się…
$146 406
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Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Kadriye, Antalya Kadriye znajduje s…
$510 163
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Umeblowany Dom Wolnostojący z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Belek, Antalya Ten dom na …
$447 325
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Willa 6 pokojów w Serik, Turcja
Willa 6 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem na Sprzedaż z w Belek w Antalyi Belek, jedna z najbardziej pres…
$478 643
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 3
Mieszkania w Pobliżu Pól Golfowych i Plaży w Belek, Antalya Mieszkania znajdują się w Belek,…
$250 246
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Mieszkanie 4 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 1/7
$9,01M
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Mieszkanie 1 pokój w Serik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Serik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 7
Powierzchnia 404 m²
$1,42M
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
$8,08M
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Willa 4 pokoi w Serik, Turcja
Willa 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z basenem, Położona Blisko Plaży i Pól golfowych w Belek Willa znajduje s…
$370 285
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Mieszkanie 2 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 2/3
$4,13M
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Willa 6 pokojów w Serik, Turcja
Willa 6 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/3
Wolnostojąca Willa z Dużym Ogrodem i Tarasem, Blisko Plaży na Sprzedaż w Belek, Antalya Bel…
$558 027
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Bliźniak 4 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 3/4
W Pełni Wyposażone Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Belek, Antalya Belek,…
$218 308
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Bliźniak 4 pokoi w Serik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/3
Nieruchomości Inwestycyjne Blisko Udogodnień w Belek Nowoczesna nieruchomość zlokalizowana j…
$296 072
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Mieszkanie 2 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 4
W Pełni Wyposażone Apartamenty na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Belek, Antalya Belek,…
$103 948
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Willa 5 pokojów w Serik, Turcja
Willa 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 4 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Ogrodem w Belek, Antalya Willa znajd…
$519 414
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Dom 5 pokojów w Serik, Turcja
Dom 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Umeblowana i Odnowiona Willa na Sprzedaż w Kadriye w Antalyi Kadriye jest jednym z najważnie…
$197 384
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 3
Gotowy do Zamieszkania Apartament w Kompleksie z Basenem, Blisko Udogodnień Społecznych w Be…
$108 036
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Mieszkanie 1 pokój w Serik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Serik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Nowe życie zaczyna się w najbardziej atrakcyjnym obszarze Istanbul, Nişantaşı. Nowy projekt …
$863 096
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Dom 5 pokojów w Serik, Turcja
Dom 5 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa w Zabudowie Bliźniaczej z Prywatnym Basenem w Belek Belek, jedna z najbardziej prestiż…
$348 261
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Mieszkanie 1 pokój w Serik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Serik, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 6
Powierzchnia 280 m²
$1,29M
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Dom 3 pokoi w Serik, Turcja
Dom 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowana Trzypoziomowa Willa w Kompleksie z Basenem w Belek Belek, jedna z najbardziej pre…
$185 805
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Willa 10 pokojów w Serik, Turcja
Willa 10 pokojów
Serik, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 9
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronna Willa z 9 Sypialniami i Prywatnym Ogrodem w Pobliżu Pól Golfowych w Kadriye Seri…
$1,55M
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/2
Inwestycyjne 4-Pokojowe Mieszkania w Elitarnym Kompleksie z Basenem w Antalya Belek Mieszkan…
$266 070
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Dom 4 pokoi w Serik, Turcja
Dom 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa w Zabudowie Bliźniaczej z Prywatnym Ogrodem w Kompleksie z Basenem w Belek, Antalya Wi…
$213 503
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Mieszkanie 3 pokoi w Serik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2
Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Centralnej Lokalizacji w Belek Belek, jedno z najbardzi…
$200 498
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Dom 4 pokoi w Serik, Turcja
Dom 4 pokoi
Serik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
Umeblowana Willa w Zabudowie Bliźniaczej Położona Blisko Plaży i Pól Golfowych w Belek Bliźn…
$222 711
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