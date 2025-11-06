Mieszkanie w nowym budynku Kuzey Adalar

Kuzey Adalar to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony bezpośrednio przy wybrzeżu Stambułu, zajmujący powierzchnię 90 000 m². Projekt obejmuje 2 281 mieszkań oraz 132 lokale handlowo-usługowe, z których większość oferuje spektakularne widoki na Morze Marmara i Wyspy Książęce.
Kuzey Adalar oferuje apartamenty dwupoziomowe z ogrodem, domy szeregowe oraz rezydencje o układach do 4+1. Do dyspozycji mieszkańców jest 45 000 m² terenów zielonych, 5 200 m² krytych stref rekreacyjnych oraz dogodny dostęp do najważniejszych środków transportu i marin.
10 najważniejszych zalet Kuzey Adalar
Prestiżowa lokalizacja nad samym morzem z panoramicznym widokiem na Morze Marmara i Wyspy Książęce
Bogaty wybór nieruchomości: apartamenty dwupoziomowe z ogrodem, domy szeregowe i rezydencje
45 000 m² terenów zielonych, w tym 25 000 m² ogrodów
5 200 m² krytych stref rekreacyjnych ze spa, siłownią i obiektami sportowymi
Centrum handlowe przy nabrzeżu z międzynarodowymi markami i restauracjami
Zaawansowana izolacja akustyczna i termiczna oraz ogrzewanie podłogowe
Doskonała komunikacja – w pobliżu Marmaray, metro i transport morski
Rozwiązania proekologiczne: panele słoneczne i system gromadzenia wody deszczowej
Prywatny parking podziemny oraz całodobowa ochrona dla wszystkich mieszkań
Projekt realizowany przez EPP i ŞUA İnşaat – uznanych liderów tureckiego sektora budowlanego i deweloperskiego