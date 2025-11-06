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Mieszkanie w nowym budynku Kuzey Adalar

Kartal, Turcja
od
$297,586
;
9
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ID: 38897
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kartal

O kompleksie

Kuzey Adalar to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony bezpośrednio przy wybrzeżu Stambułu, zajmujący powierzchnię 90 000 m². Projekt obejmuje 2 281 mieszkań oraz 132 lokale handlowo-usługowe, z których większość oferuje spektakularne widoki na Morze Marmara i Wyspy Książęce.

Kuzey Adalar oferuje apartamenty dwupoziomowe z ogrodem, domy szeregowe oraz rezydencje o układach do 4+1. Do dyspozycji mieszkańców jest 45 000 m² terenów zielonych, 5 200 m² krytych stref rekreacyjnych oraz dogodny dostęp do najważniejszych środków transportu i marin.

10 najważniejszych zalet Kuzey Adalar

  • Prestiżowa lokalizacja nad samym morzem z panoramicznym widokiem na Morze Marmara i Wyspy Książęce

  • Bogaty wybór nieruchomości: apartamenty dwupoziomowe z ogrodem, domy szeregowe i rezydencje

  • 45 000 m² terenów zielonych, w tym 25 000 m² ogrodów

  • 5 200 m² krytych stref rekreacyjnych ze spa, siłownią i obiektami sportowymi

  • Centrum handlowe przy nabrzeżu z międzynarodowymi markami i restauracjami

  • Zaawansowana izolacja akustyczna i termiczna oraz ogrzewanie podłogowe

  • Doskonała komunikacja – w pobliżu Marmaray, metro i transport morski

  • Rozwiązania proekologiczne: panele słoneczne i system gromadzenia wody deszczowej

  • Prywatny parking podziemny oraz całodobowa ochrona dla wszystkich mieszkań

  • Projekt realizowany przez EPP i ŞUA İnşaat – uznanych liderów tureckiego sektora budowlanego i deweloperskiego

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Kartal, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
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Jedzenie i picie
Transport
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Kuzey Adalar
Kartal, Turcja
od
$297,586
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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