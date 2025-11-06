Mieszkanie w nowym budynku Kuzey Adalar

Kuzey Adalar to ekskluzywny kompleks mieszkaniowy położony bezpośrednio przy wybrzeżu Stambułu, zajmujący powierzchnię 90 000 m². Projekt obejmuje 2 281 mieszkań oraz 132 lokale handlowo-usługowe, z których większość oferuje spektakularne widoki na Morze Marmara i Wyspy Książęce.

Kuzey Adalar oferuje apartamenty dwupoziomowe z ogrodem, domy szeregowe oraz rezydencje o układach do 4+1. Do dyspozycji mieszkańców jest 45 000 m² terenów zielonych, 5 200 m² krytych stref rekreacyjnych oraz dogodny dostęp do najważniejszych środków transportu i marin.

10 najważniejszych zalet Kuzey Adalar