Mieszkanie w nowym budynku Senfoni Etiler

Senfoni Etiler to ekskluzywny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Etiler, w prestiżowej dzielnicy Beşiktaş. Inwestycja łączy nowoczesną architekturę, elegancki design oraz rozległe tereny zielone z doskonałą lokalizacją w pobliżu najlepszych międzynarodowych szkół, luksusowych centrów handlowych oraz najważniejszych centrów biznesowych Stambułu.
Senfoni Etiler oferuje apartamenty klasy premium z najwyższej jakości wykończeniem, bogatą infrastrukturą rekreacyjną i wellness, całodobową ochroną oraz wysokim potencjałem inwestycyjnym. Dzięki położeniu w jednej z najbardziej ekskluzywnych dzielnic Stambułu projekt stanowi doskonały wybór zarówno dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia, jak i dla inwestorów zainteresowanych długoterminowym wzrostem wartości nieruchomości.
Zalety Senfoni Etiler
Prestiżowa lokalizacja w Etiler, w centralnej części Beşiktaş.
Nowoczesna architektura otoczona bujnymi ogrodami i terenami zielonymi.
Przestronne apartamenty idealne dla rodzin oraz osób aktywnych zawodowo.
Całodobowa ochrona i monitoring zapewniające pełne bezpieczeństwo mieszkańców.
Prywatny parking podziemny wyposażony w inteligentne systemy zarządzania.
Strefa wellness obejmująca siłownię, saunę oraz place i strefy zabaw dla dzieci.
Bliskość luksusowych centrów handlowych Zorlu Center i Akmerkez.
W sąsiedztwie Uniwersytetu Boğaziçi oraz renomowanych szkół międzynarodowych.
Doskonały dostęp do metra oraz głównych tras komunikacyjnych E5 i TEM.
Wysoki potencjał długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji Stambułu.