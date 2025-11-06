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Mieszkanie w nowym budynku Senfoni Etiler

Besiktas, Turcja
Cena na zgłoszenie
;
14
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ID: 38246
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Besiktas

O kompleksie

Senfoni Etiler to ekskluzywny projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Etiler, w prestiżowej dzielnicy Beşiktaş. Inwestycja łączy nowoczesną architekturę, elegancki design oraz rozległe tereny zielone z doskonałą lokalizacją w pobliżu najlepszych międzynarodowych szkół, luksusowych centrów handlowych oraz najważniejszych centrów biznesowych Stambułu.

Senfoni Etiler oferuje apartamenty klasy premium z najwyższej jakości wykończeniem, bogatą infrastrukturą rekreacyjną i wellness, całodobową ochroną oraz wysokim potencjałem inwestycyjnym. Dzięki położeniu w jednej z najbardziej ekskluzywnych dzielnic Stambułu projekt stanowi doskonały wybór zarówno dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia, jak i dla inwestorów zainteresowanych długoterminowym wzrostem wartości nieruchomości.

Zalety Senfoni Etiler

  1. Prestiżowa lokalizacja w Etiler, w centralnej części Beşiktaş.

  2. Nowoczesna architektura otoczona bujnymi ogrodami i terenami zielonymi.

  3. Przestronne apartamenty idealne dla rodzin oraz osób aktywnych zawodowo.

  4. Całodobowa ochrona i monitoring zapewniające pełne bezpieczeństwo mieszkańców.

  5. Prywatny parking podziemny wyposażony w inteligentne systemy zarządzania.

  6. Strefa wellness obejmująca siłownię, saunę oraz place i strefy zabaw dla dzieci.

  7. Bliskość luksusowych centrów handlowych Zorlu Center i Akmerkez.

  8. W sąsiedztwie Uniwersytetu Boğaziçi oraz renomowanych szkół międzynarodowych.

  9. Doskonały dostęp do metra oraz głównych tras komunikacyjnych E5 i TEM.

  10. Wysoki potencjał długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji Stambułu.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Besiktas, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Senfoni Etiler
Besiktas, Turcja
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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