  Kompleks mieszkalny Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.

Kompleks mieszkalny Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.

Oba, Turcja
od
$256,357
4
ID: 27349
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Na życzenie wyślemy zdjęcie mieszkania.

Nadaje się do zezwolenia na pobyt - w Tapu możemy wskazać 200,000 USD.
Nadaje się do TURKISH CITIZENSHIP - w Tapu możemy wskazać 400 000 USD.

Duplex z czterema sypialniami (4 + 1) bez mebli 165 m2, w kompleksie Voyage Garden Oba.

Oba Voyage Garden to nowy luksusowy kompleks mieszkalny, położony w rozwiniętym obszarze Oba- jednym z najbardziej popularnych obszarów Alanya, w otoczeniu przyrody, z dala od hałasu i zgiełku miasta.

Wszystkie niezbędne infrastruktury, supermarkety, sklepy, szpital publiczny, przystanek transportu publicznego itp. znajdują się w odległości spaceru. Odległość od plaży wynosi 1,3 km.

Ogród Oba Voyage składa się z trzech 4 piętrowych bloków mieszkalnych o powierzchni 2,995 m2.

Wszystkie apartamenty posiadają doskonałe wykończenie, płytki ceramiczne na podłodze, drzwi wewnętrzne i wejściowe, dźwiękoszczelne okna z podwójną szybą, zestaw kuchenny w salonie, w pełni wyposażona łazienka.

Data zakończenia: przedstawiona w 2023 r.

Infrastruktura:

  • Krajobraz z ogrodem
  • Krajobraz
  • Basen odkryty z częścią dla dzieci i zjeżdżalniami
  • Jacuzzi przy basenie
  • Obszar opalania i relaksu
  • Windy
  • Sala fitness
  • Sauna / Hammam
  • Masaż pokój
  • Pokój rekreacyjny
  • Tenis stołowy, bilard
  • Kino
  • Pokój dziecięcy
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Obszar grillowania
  • Generator awaryjny
  • Parking
  • Ochrona i nadzór wideo 24 / 7

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
