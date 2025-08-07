Kompleks mieszkalny Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.

Na życzenie wyślemy zdjęcie mieszkania.
Nadaje się do zezwolenia na pobyt - w Tapu możemy wskazać 200,000 USD.
Nadaje się do TURKISH CITIZENSHIP - w Tapu możemy wskazać 400 000 USD.
Duplex z czterema sypialniami (4 + 1) bez mebli 165 m2, w kompleksie Voyage Garden Oba.
Oba Voyage Garden to nowy luksusowy kompleks mieszkalny, położony w rozwiniętym obszarze Oba- jednym z najbardziej popularnych obszarów Alanya, w otoczeniu przyrody, z dala od hałasu i zgiełku miasta.
Wszystkie niezbędne infrastruktury, supermarkety, sklepy, szpital publiczny, przystanek transportu publicznego itp. znajdują się w odległości spaceru. Odległość od plaży wynosi 1,3 km.
Ogród Oba Voyage składa się z trzech 4 piętrowych bloków mieszkalnych o powierzchni 2,995 m2.
Wszystkie apartamenty posiadają doskonałe wykończenie, płytki ceramiczne na podłodze, drzwi wewnętrzne i wejściowe, dźwiękoszczelne okna z podwójną szybą, zestaw kuchenny w salonie, w pełni wyposażona łazienka.
Data zakończenia: przedstawiona w 2023 r.
Infrastruktura:
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.