Mieszkanie w nowym budynku Stylowa Nieruchomość z Widokiem na Morze w Stambule Beşiktaş

od
$1,97M
;
17
ID: 27911
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Besiktas

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Projekt wyróżnia się swoją lokalizacją. Kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Beşiktaş w Stambule. Choć Beşiktaş położony jest po europejskiej stronie Stambułu, posiada linią brzegową oraz kawiarniami i restauracjami z widokiem na Bosfor. Most Męczenników 15 Lipca, który łączy azjatycką i europejską stronę Stambułu, również znajduje się w Beşiktaş.

Nieruchomość na sprzedaż w Beşiktaş w Stambule znajduje się w odległości krótkiego spaceru od codziennych potrzeb i tuż przy przystankach transportu publicznego. Mieszkania znajdują się 100 m od parku Abbasağa, 250 m od Politechniki Yıldız, 300 m od placu Beşiktaş, 400 m od hotelu Conrad, 500 m od Szpitala Państwowego Sait Çiftçi, 650 m od plaży, 1 km od parku Yıldız, To jest 1,4 km od centrum Zorlu, 1,6 km od Pałacu Dolmabahçe, 2,1 km od Ortaköy, 3 km od Mostu Męczenników 15 Lipca i 42 km od lotniska w Stambule.

Luksusowy projekt mieszkaniowy składa się łącznie z 293 mieszkań w 10 blokach po 6 pięter i znajduje się na działce o powierzchni 17 650 m². Inwestycja bogata w zaplecze socjalne takie jak basen kryty i odkryty, łaźnia turecka, sauna, SPA, siłownia, bar witaminowy, ścieżki spacerowe, altany, basen dla dzieci, place zabaw dla dzieci, kryty parking, całodobowa ochrona, i kamery bezpieczeństwa.

Nieruchomość posiada oddzielną kuchnię, balkon i łazienkę. Nieruchomość wyposażona jest w drzwi stalowe, system inteligentnego domu, sprzęt AGD, okładziny laminowane i ceramiczne, kabinę prysznicową, okna PCV z podwójnymi szybami i drzwi balkonowe.


IST-01059

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna

