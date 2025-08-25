Mieszkanie w nowym budynku Nobby Garden 2

Ogród Nobby 2 to nowy projekt Nordic Property Construction, łączący trzy główne elementy bardzo płynnej obudowy: doskonałą lokalizację, szeroką infrastrukturę do życia i rekreacji oraz doskonałą jakość mieszkań, która jest wynajmowana kupującym w wykończeniu. Nobby Garden 2 kontynuuje koncepcję kompleksu mieszkalnego Nobby Garden, który wyraża się w funkcjonalnych, wygodne układy i najwyższe standardy budowy.
Nobby Garden 2 znajduje się w jednym z najcichszych i najbardziej przytulnych obszarach Alanya - Avsallar. Obszar ten znany jest z piaszczystych plaż i naturalnego piękna lasów iglastych. Istnieje cała niezbędna infrastruktura miejska: kawiarnie i restauracje, supermarkety łańcuchowe i rynek rolniczy w środy, szpitale publiczne i prywatne kliniki, apteki, przedszkola, szkoły, banki itp.
Lokalizacja:
Odległość od lotniska Antalya: 90
Odległość do Gazipasa Lotnisko: 60 km
Odległość do centrum Alanya: 20 km
Odległość do morza: 800 m
Odległość od sklepów, kawiarni, restauracji i innej infrastruktury społecznej: 250 m
Odległość od rynku rolniczego: 600 m
Ogród Nobby 2 znajduje się na działce 3300 m2 i składa się z jednego bloku mieszkalnego dla 72 apartamentów różnych układów. Nowoczesny projekt został opracowany przez wiodące biuro architektoniczne Alanya.
Apartamenty:
Kompleks mieszkalny składa się z 72 apartamentów:
Wszystkie apartamenty są wynajmowane w czystym wykończeniu:
Ogród Nobby 2 nie zostawi cię obojętnym. Na terytorium kompleksu: