Mieszkanie w nowym budynku Nobby Garden 2

Alanya, Turcja
od
$197,182
;
21
ID: 111
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

O kompleksie

Przeniesienie
Ogród Nobby 2 to nowy projekt Nordic Property Construction, łączący trzy główne elementy bardzo płynnej obudowy: doskonałą lokalizację, szeroką infrastrukturę do życia i rekreacji oraz doskonałą jakość mieszkań, która jest wynajmowana kupującym w wykończeniu. Nobby Garden 2 kontynuuje koncepcję kompleksu mieszkalnego Nobby Garden, który wyraża się w funkcjonalnych, wygodne układy i najwyższe standardy budowy.

Nobby Garden 2 znajduje się w jednym z najcichszych i najbardziej przytulnych obszarach Alanya - Avsallar. Obszar ten znany jest z piaszczystych plaż i naturalnego piękna lasów iglastych. Istnieje cała niezbędna infrastruktura miejska: kawiarnie i restauracje, supermarkety łańcuchowe i rynek rolniczy w środy, szpitale publiczne i prywatne kliniki, apteki, przedszkola, szkoły, banki itp.

Lokalizacja:

Odległość od lotniska Antalya: 90

Odległość do Gazipasa Lotnisko: 60 km

Odległość do centrum Alanya: 20 km

Odległość do morza: 800 m

Odległość od sklepów, kawiarni, restauracji i innej infrastruktury społecznej: 250 m

Odległość od rynku rolniczego: 600 m

Ogród Nobby 2 znajduje się na działce 3300 m2 i składa się z jednego bloku mieszkalnego dla 72 apartamentów różnych układów. Nowoczesny projekt został opracowany przez wiodące biuro architektoniczne Alanya.

Apartamenty:

Kompleks mieszkalny składa się z 72 apartamentów:

  • 1 + 1 (jedna sypialnia)
  • Duplexes 2 + 1 (dwupoziomowe apartamenty z dwoma sypialniami);
  • Duplex 3 + 1 (dwupoziomowy apartament z trzema sypialniami).

Wszystkie apartamenty są wynajmowane w czystym wykończeniu:

  • Wysokość sufitu wynosi 2,95 m;
  • Stalowe drzwi przednie, wysokiej jakości drzwi wewnętrzne;
  • Zestaw kuchenny z blatem granitowym;
  • Instalacje hydrauliczne wysokiej jakości;
  • W pełni wyposażone łazienki z kabin prysznicowych;
  • Ściany malowane farbą zmywalną
  • Okna z podwójnym szybami i profilem aluminiowym;
  • pokrycie podłogowe - płytki ceramiczne;
  • domofon wideo;
  • Internet i telewizja IP;
  • Iskan (paszport) jest już wliczony w cenę

Ogród Nobby 2 nie zostawi cię obojętnym. Na terytorium kompleksu:

  • Basen odkryty ze zjeżdżalniami
  • Basen dla dzieci
  • Ogrzewany basen kryty
  • Sala gimnastyczna
  • Hammam turecki
  • sauna
  • Pary rzymskie
  • Masaż pokój
  • Lobby i salon
  • grill
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Pokój zabaw dla dzieci
  • Ogród z projektowaniem krajobrazu
  • Otwarty parking
  • 2 Winda
  • Antena satelitarna
  • Generator energii elektrycznej
  • Nadzór wideo wokół zegara
  • Opiekun

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

