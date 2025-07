Dzielnica mieszkaniowa Alanya Pamfilia Residence

Rezydencja Pamfilia to zadbany kompleks położony w pobliżu centrum Mahmutlar. Jest to w pełni umeblowane mieszkanie z dwiema sypialniami w prezencie Mahmutlar i zapewnia wiele możliwości nowemu właścicielowi. Jest to bardzo popularny i popularny kompleks do wynajmu, więc nowy właściciel zaczyna zarabiać natychmiast. Rezydencja Pamfilia szczyci się dobrym systemem zarządzania i jakością mieszkających tam ludzi. Kompleks ma wszystko dla Twojej wygody i relaksuje się jak gabinet masażu, duży basen, po kąpieli znajduje się duży obszar do opalania, centrum fitness i place zabaw dla dzieci. Po prostu duży obszar społeczny, w którym ty i twoje dzieci możecie się dobrze bawić. Kompleks zbudowany osiem lat temu jest jednak dobrze utrzymany, a mieszkanie jest bardzo dobre. Bardzo dobre zarządzanie Odległość do wszystkich miejsc Idealne do wynajmu na krótki i długoterminowy okres