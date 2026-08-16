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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Konyaalti, Turcja

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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5 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Piętro 2/3
Przestronny apartament 5 + 1 w Konyaalti, dzielnicy Uluch.Przedstawiamy Państwu nowoczesny i…
$245,642
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Ten dwupoziomowy apartament w Konyaaltı Hurma oferuje odosobnione życie!Kompleks ten został …
$232,792
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 4
Położony zaledwie 350 metrów od plaży Konyaalti, jednej z najbardziej popularnych plaż Antal…
$700,906
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Apartament znajduje się w dzielnicy Konyaalti / Uncali. W kompleksie; Istnieje wiele obiektó…
$585,232
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Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Konyaalti, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Konyaalti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 6/7
ID AN 23752 Powierzchnia: Antalya, Undzhaly Rodzaj obiektu: Obudowa w budowie Liczba pokoi: …
$251,759
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