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Apartamenty wielopoziomowe w górach na sprzedaż w Turcja

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Antalya
3
Mediterranean Region
17
Marmara Region
24
Stambuł
24
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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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9 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Eyupsultan, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 4/28
$283,707
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Bagcilar, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Bagcilar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 5/19
$241,409
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 4/5
Witamy Cię! Jeśli marzysz o zakupie nieruchomości w Turcji, zwróć uwagę na to wspaniałe mies…
$265,826
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 3
$430,651
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Kusadasi, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Kusadasi, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
$139,377
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Beyoglu, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 4/18
$463,949
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Degirmendere, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Degirmendere, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/6
The benefits of this apartment: A spacious duplex with a garden with a total area of …
$417,413
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Apartamenty wielopoziomowe w Basaksehir, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe
Basaksehir, Turcja
$290,000
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Kargicak, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 4
Witamy w luksusowym kompleksie mieszkaniowym w Kargicaku! Mamy przyjemność zaprezentować Pań…
$350,407
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Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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