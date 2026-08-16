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Wille nad morzem na sprzedaż w Mugla, Turcja

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Bodrum
6
Fethiye
45
Milas
37
Marmaris
5
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68 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 650 m²
Piętro 1/3
Umeblowane Wolnostojące Wille w Odległości Spaceru od Wielu Udogodnień w Bodrum Położone w c…
$3,72M
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Przyrodę w Bodrum w Turcji Wille z 6 sy…
$1,85M
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Willa z 5 Sypialniami, Widokiem na Morze i Basenem Infinity w Fethiye, Turcja Proj…
$1,15M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 4 pokoi w Milas, Turcja
Willa 4 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Wolnostojące Wille z Systemami Inteligentnego Domu w Projekcie Otoczonym Naturą Güllük jest…
$827,068
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1
Wille z Panoramicznym Widokiem na Morze i Prywatnymi Basenami w Gümüşlük Bodrum Gümüşlük, je…
$1,77M
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Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 480 m²
Wille z Widokiem na Morze i Nowoczesnymi Przestrzeniami Mieszkaniowymi Nowoczesne wille na s…
$2,96M
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TekceTekce
Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
On an area of ​​10,700 m² there are 12 unique villas, each with an area of ​​about 600 m2.Ov…
$4,00M
VAT
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z Dużym Ogrodem i Prywatnym Basenem, Zaledwie Kilka Minut od Plaży i Mariny Ta willa w…
$1,38M
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Wolnostojące Wille z Kamienną Elewacją z Widokiem na Morze w Bodrum Wille na sprzedaż w Bodr…
$1,65M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 335 m²
Wille w Kompleksie z Bogatym Wyposażeniem w Yalıkavak, Bodrum Wille znajdują się w Yalıkavak…
$2,85M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 224 m²
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Prywatnymi Basenami w Bodrum Yalıkavak Te elegancki…
$1,80M
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Willa 8 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 8 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 670 m²
Piętro 1/3
Wolnostojące Wille z Systemem Smart Home i Prywatnym Basenem w Bodrum Türkbükü Türkbükü zost…
$3,07M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne Wille Nadające się do Inwestycji w Fethiye Ölüdeniz Nieruchomości inwestycyjne w …
$807,403
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom Wolnostojący z Widokiem na Morze i Marinę w Yalıkavak, Bodrum Dom wolnostojący na sprzed…
$2,91M
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Willa 8 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 8 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowe Wille z Widokiem na Marinę w Bodrum Wille znajdują się w najbardziej prestiżowej d…
$3,69M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille Dwupoziomowe z Dużą Powierzchnią Użytkową i Prywatnymi Basenami w Bodrum…
$1,71M
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami i Pięknymi Widokami w Yahşi Bodrum Wille znajdują się w Ortakent…
$2,25M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
Wille z Prywatnymi Basenami i Panoramicznym Widokiem na Morze w Bodrum Konacik Wille znajduj…
$1,92M
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Korzyści z projektu:Prywatny basen Prywatna plaża Widok na morze Wspólne baseny ze zjeżdżaln…
$730,519
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Willa 3 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 3 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Luksusowe Wille z Basenami w Kompleksie z Prywatną Plażą w Bodrum Gündoğan Gündoğan, położon…
$1,41M
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 501 m²
Liczba kondygnacji 3
Gotowe do Zamieszkania Domy z Widokiem na Morze i Przystań w Yalıkavak Domy wolnostojące z w…
$3,80M
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Luksusowe Wille z Basenami w Kompleksie z Prywatną Plażą w Bodrum Gündoğan Gündoğan, położon…
$1,76M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 1/2
Wolnostojąca Willa z Krytym i Odkrytym Basenem w Faralya Fethiye Fethiye, dzięki swojej natu…
$991,324
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Piętro 2/2
Wolnostojące Wille z Prywatnymi Basenami i Widokiem na Morze w Bodrum Wille znajdują się w d…
$2,63M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Prywatnym Basenem w Bodrum Wille znajdują się w Güm…
$986,698
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
The villa in the FABAY residential complex in Adabuku Bay is one of the best options for liv…
$775,890
VAT
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami i Pięknymi Widokami w Yahşi Bodrum Wille znajdują się w Ortakent…
$2,25M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 358 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille z Systemem Smart Home i Widokiem na Morze w Yalıkavak Yalıkavak znajduje …
$922,509
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Willa 8 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 8 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 670 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesne Domy z Wysokimi Sufitami i Prywatnymi Basenami w Bodrum Domy na sprzedaż w Bodrum…
$3,50M
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Willa 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Willa 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa z eleganckim widokiem na morze i dzielnica Yalykavakwyizolowana działka o powierzchni …
$1,000,000
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Parametry nieruchomości w Mugla, Turcja

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