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Wille na sprzedaż w Marmaris, Turcja

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5 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Sogut, Turcja
Willa 4 pokoi
Sogut, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
$38,37M
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Willa 4 pokoi w Marmaris, Turcja
Willa 4 pokoi
Marmaris, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
$20,35M
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Willa w Marmaris, Turcja
Willa
Marmaris, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Luksusowa willa w Holandii z panoramicznym widokiem na morzeEkskluzywna willa w Holandii - j…
$1,10M
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TekceTekce
Willa w Marmaris, Turcja
Willa
Marmaris, Turcja
Sypialnie 6
Powierzchnia 220 m²
Lokalizacja: Miasto Marmaris, dystrykt Adaköy.Cechy:Rodzaj nieruchomości: VillaPowierzchnia:…
$830,715
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Willa w Marmaris, Turcja
Willa
Marmaris, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Doskonałe wille nad morzem w Marmaris, TurcjaZapraszamy do unikalnego świata luksusu i komfo…
$630,198
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