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Kawalerki w górach na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
13
Alanya
10
Mersin
12
Erdemli
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7 obiektów total found
Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/9
$94,998
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Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Projekt Alanya w dzielnicy Payallar wyróżnia się jako pierwsza inwestycja, łącząc strategicz…
$48,251
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Kawalerka 2 pokoi w Alanya, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Projekt w dzielnicy Payallar wyróżnia się jako pierwsza inwestycja łącząca strategiczne poło…
$48,097
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Erdemli, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Erdemli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 8
$41,719
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Kawalerka 1 pokój w Akdeniz, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Akdeniz, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 13
Комплекс состоит иВ 1 блока на 13 ътажей, 300 В до моря Турция, МерсинОкончание строительств…
$38,405
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Kawalerka 1 pokój w Akdeniz, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Akdeniz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Liczba kondygnacji 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
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Kawalerka 1 pokój w Elvanli, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/9
Nowy kompleks w Tomyuk, MersinKompleks składa się z 2 bloków na 9 piętrachZemin kat + 8 pięt…
$42,931
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

z garażem
z Widok na morze
z Basen
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