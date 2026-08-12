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Kawalerki z basenem na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
13
Alanya
10
Mersin
12
Erdemli
5
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1 obiekt total found
Kawalerka 2 pokoi w Aksu, Turcja
Kawalerka 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
które będą znajdować się w Alt nta, jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów Antalya.Infor…
$191,798
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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