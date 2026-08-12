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Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
6
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2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Temapasa Sokagi, Turcja
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Kawalerka 1 pokój
Temapasa Sokagi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/34
W pełni umeblowane Studio Apartament z balkonem na 13 piętrze - Helis Więcej rezydencji, Kar…
$111,950
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
Języki komunikacji
English, Türkçe
Kawalerka w Marmara Region, Turcja
Kawalerka
Marmara Region, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4
Район Кестель, г. Алания Комплекс "Аква Резиденц" 1+0, студия.  4-й этаж. Окна на го…
$111,491
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Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

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z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
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