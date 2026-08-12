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Kawalerki z garażem na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
6
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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Temapasa Sokagi, Turcja
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Kawalerka 1 pokój
Temapasa Sokagi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/34
W pełni umeblowane Studio Apartament z balkonem na 13 piętrze - Helis Więcej rezydencji, Kar…
$111,950
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
Języki komunikacji
English, Türkçe
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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