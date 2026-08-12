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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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Stambuł
19
Sisli
3
Kadikoy
4
Penthouse Usuwać
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1 obiekt total found
Penthouse 1 pokój w Sisli, Turcja
Penthouse 1 pokój
Sisli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 396 m²
Piętro 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47M
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Parametry nieruchomości w Marmara Region, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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