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Penthouse na Sprzedaż w Beyoglu, Turcja

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1 obiekt total found
Penthouse 4 pokoi w Beyoglu, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty w Projekcie w Stambule Beyoğlu Projekt architektury poziomej zlokalizowany jest…
$993 475
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