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Biznes na sprzedaż w Marmara Region, Turcja

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nieruchomości komercyjne
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2 obiekty total found
Gotowy biznes w Kucukcekmece, Turcja
Gotowy biznes
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$463,510
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Investments with obtaining Turkish Citizenship! w Marmara Region, Turcja
Investments with obtaining Turkish Citizenship!
Marmara Region, Turcja
Powierzchnia 500 m²
Niezrównana oferta na tureckim rynku nieruchomości od naszej firmy!Rozpoczyna się budowa kom…
$500,000
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