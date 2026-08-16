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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Konyaalti, Turcja

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16 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 7/9
Położony tuż obok światowej sławy Konyaaltı Plaża, ten apartament oferuje pełny widok na mor…
$362,963
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 5/9
ekskluzywny apartament premium - rozwiązanie pod klucz do życia, inwestowania i uzyskania ob…
$2,13M
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/2
The apartment located in Antalya/Konyaaltı is on the first floor of a two-story building. Co…
$374,402
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 2/3
Apartament znajduje się w Altinkum Sąsiedztwo, jeden z najbardziej popularnych i sought- aft…
$286,504
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Mieszkanie 1 pokój w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Konyaalti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 12/16
Apartament znajduje się w dzielnicy Antalya, Konyaaltı Liman. Strona, która składa się z cen…
$286,383
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 6/7
Apartamenty z Możliwością Płatności Ratalnej z Parkingiem Wewnętrznym w Konyaaltı Antalya Ap…
$2,18M
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/2
The apartment located in Antalya/Konyaaltı is on the first floor of a two-story building. Co…
$277,782
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Piętro 2/2
Penthouse znajduje się w Konyaaltı / Gürsu, jednej z najbardziej elitarnych i prestiżowych d…
$403,734
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z Możliwością Płatności Ratalnej z Parkingiem Wewnętrznym w Konyaaltı Antalya Ap…
$1,86M
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 8
The apartment is located in one of the most elite and prestigious complexes in the Konyaalti…
$984,276
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 4/6
The apartment is located in the Konyaaltı / Kushkavagi neighborhood of Antalya. Situated on …
$420,118
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem przy Głównej Drodze w Antalya Konyaal…
$881,404
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Mieszkanie 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/9
The complex is located in the most beautiful neighborhood of Antalya Konyaaltı, just 350 met…
$561,587
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/4
Kompleks został zbudowany przez jedną z wiodących firm budowlanych regionu Konyaaltı / Sarıs…
$177,616
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Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1/5
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem przy Głównej Drodze w Antalya Konyaal…
$595,234
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