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Mieszkania w górach na sprzedaż w Gazipasa, Turcja

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18 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$220 141
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/5
Lokalizacja centrum handlowego Gazipaşa Wysokiej jakości konstrukcja Cumhuriyet / Pazarcı …
$78 658
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$150 255
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 5/5
W Gazipaşa Pazarcı, przy Trasie Rzecznej i blisko morza Wysokiej jakości osiedle z pełnym z…
$194 596
VAT
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gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Udogodnieniami w Antalyi Gazipaşa jest jednym z najw…
$83 471
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Mieszkanie 4 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/10
Gazipaşa Pazarcı – wspaniała lokalizacja Duży, przestronny apartament 3+1 Dostępny do pozw…
$194 991
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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TekceTekce
Penthouse 4 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$262 073
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$115 312
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/5
Świetna lokalizacja w Gazipaşa Pazarcı Unikalny projekt wysokiej jakości Pazarcı / Gazipaş…
$91 334
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Penthouse 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Udogodnieniami w Antalyi Gazipaşa jest jednym z najw…
$124 914
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/5
Świetna lokalizacja w Gazipaşa Pazarcı Unikalny projekt wysokiej jakości Pazarcı / Gazipaş…
$75 188
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 5 pokojów w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Gazipasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Piętro 10/10
Niezrównana lokalizacja w Gazipaşa Pazarcı Działka gotowa do użytku, odpowiednia do kredytu…
$224 703
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 4 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/10
Wyjątkowa Lokalizacja w Gazipaşa Pazarcı Gotowe Osiedle Mieszkanie 3+1 Na Sprzedaż 3. Pi…
$144 592
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 5/5
Świetna lokalizacja w Gazipaşa Pazarcı Unikalny projekt wysokiej jakości Pazarcı / Gazipaş…
$144 592
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/5
W Gazipaşa Pazarcı, przy Trasie Rzecznej i blisko morza Wysokiej jakości osiedle z pełnym z…
$69 826
VAT
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gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/7
W Gazipaşa Pazarcı, na Wysokiej Jakości Osiedlu z Otwartą Przestrzenią Wokół, na Którym Wszy…
$58 375
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/10
Co dostajesz: Eksluzywny projekt w nowej dzielnicy Gazipasha. Na budowie: Budowa rozpoczęła…
$114 265
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Gazipaşa to nazwa raju ukrytego między zielenią gór byka a turkusowymi tonami Morza Śródziem…
$123 623
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