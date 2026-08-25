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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Gazipasa, Turcja

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11 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$220 141
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Mieszkanie 1 pokój w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gazipasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4/9
Apartament na sprzedaż w Gaziapasa Dream Home - 700m od plażyPrzytulny apartament w malownic…
$111 405
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Mieszkanie 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$150 255
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Mieszkanie 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 5/5
W Gazipaşa Pazarcı, przy Trasie Rzecznej i blisko morza Wysokiej jakości osiedle z pełnym z…
$194 596
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Udogodnieniami w Antalyi Gazipaşa jest jednym z najw…
$83 471
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Penthouse 4 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$262 073
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Mieszkanie 2 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Apartamenty w Kompleksie z Aktywnościami Społecznymi w Gazipaşa Antalya Stylowe apartamenty …
$115 312
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Penthouse 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Udogodnieniami w Antalyi Gazipaşa jest jednym z najw…
$124 914
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Mieszkanie 5 pokojów w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Gazipasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Piętro 10/10
Niezrównana lokalizacja w Gazipaşa Pazarcı Działka gotowa do użytku, odpowiednia do kredytu…
$224 703
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
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Mieszkanie 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 5/5
Świetna lokalizacja w Gazipaşa Pazarcı Unikalny projekt wysokiej jakości Pazarcı / Gazipaş…
$144 592
VAT
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Agencja
gazivisor / Nieruchomości i Inwestycje
Języki komunikacji
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Mieszkanie 2 pokoi w Aydincik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Aydincik, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/5
Газипаша Квартира 2+2 с отдельной кухней-столовой и просторным залом с видом на море из 2 ко…
$123 594
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