Mieszkanie w nowym budynku Gündem City Project

Gündem City Project to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w jednej z najszybciej rozwijających się stref rewitalizacji miejskiej w Stambule. Dzięki doskonałym połączeniom komunikacyjnym, wysokiej jakości mieszkaniom oraz starannie zaprojektowanym przestrzeniom wspólnym projekt łączy wygodę życia w mieście z wysokim standardem zamieszkania.
Gündem City Project oferuje różnorodne typy apartamentów z funkcjonalnymi układami oraz bezpieczne, przyjazne rodzinom otoczenie. Bliskość najważniejszych usług i infrastruktury miejskiej sprawia, że jest to atrakcyjna propozycja zarówno dla osób poszukujących własnego mieszkania, jak i dla inwestorów nastawionych na długoterminowy wzrost wartości nieruchomości.
10 zalet
Położenie w jednej z najszybciej rozwijających się stref rewitalizacji miejskiej w Stambule
Bezpośredni dostęp do metra, linii autobusowych i głównych arterii komunikacyjnych
Nowoczesna architektura z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów
Szeroki wybór mieszkań dostosowanych do różnych potrzeb rodzin
Rozbudowana infrastruktura rekreacyjna obejmująca siłownię, tereny zielone i ścieżki spacerowe
Blisko szpitali, uniwersytetów i centrów handlowych
Wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości oraz duży popyt na wynajem
Bezpieczne osiedle z kontrolowanym dostępem
Praktyczne układy mieszkań zapewniające optymalne wykorzystanie przestrzeni
Spokojne i przyjazne rodzinom otoczenie sprzyjające komfortowemu życiu