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Mieszkanie w nowym budynku Gündem City Project

Gaziosmanpasa, Turcja
od
$424,000
;
3
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ID: 38891
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 25.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Gaziosmanpaşa

O kompleksie

Gündem City Project to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w jednej z najszybciej rozwijających się stref rewitalizacji miejskiej w Stambule. Dzięki doskonałym połączeniom komunikacyjnym, wysokiej jakości mieszkaniom oraz starannie zaprojektowanym przestrzeniom wspólnym projekt łączy wygodę życia w mieście z wysokim standardem zamieszkania.

Gündem City Project oferuje różnorodne typy apartamentów z funkcjonalnymi układami oraz bezpieczne, przyjazne rodzinom otoczenie. Bliskość najważniejszych usług i infrastruktury miejskiej sprawia, że jest to atrakcyjna propozycja zarówno dla osób poszukujących własnego mieszkania, jak i dla inwestorów nastawionych na długoterminowy wzrost wartości nieruchomości.

10 zalet

  • Położenie w jednej z najszybciej rozwijających się stref rewitalizacji miejskiej w Stambule

  • Bezpośredni dostęp do metra, linii autobusowych i głównych arterii komunikacyjnych

  • Nowoczesna architektura z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów

  • Szeroki wybór mieszkań dostosowanych do różnych potrzeb rodzin

  • Rozbudowana infrastruktura rekreacyjna obejmująca siłownię, tereny zielone i ścieżki spacerowe

  • Blisko szpitali, uniwersytetów i centrów handlowych

  • Wysoki potencjał wzrostu wartości nieruchomości oraz duży popyt na wynajem

  • Bezpieczne osiedle z kontrolowanym dostępem

  • Praktyczne układy mieszkań zapewniające optymalne wykorzystanie przestrzeni

  • Spokojne i przyjazne rodzinom otoczenie sprzyjające komfortowemu życiu

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Gaziosmanpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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Transport
Rekreacja

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Mieszkanie w nowym budynku Gündem City Project
Gaziosmanpasa, Turcja
od
$424,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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