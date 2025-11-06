Mieszkanie w nowym budynku FOREV TEM ISTANBUL

FOREV TEM ISTANBUL to nowoczesny projekt mieszkaniowy firmy Forev Yapı, zlokalizowany w dzielnicy Gaziosmanpaşa w Stambule. Oferuje doskonały dostęp do metra oraz wygodę miejskiego życia w jednej z najszybciej rozwijających się części miasta.

FOREV TEM ISTANBUL obejmuje 2 budynki, 147 mieszkań oraz 7 lokali handlowo-usługowych, usytuowanych na działce o powierzchni 4 500 m². Zakończenie budowy planowane jest na 30 grudnia 2027 roku. Projekt oferuje funkcjonalne układy mieszkań 1+1, 2+1 i 3+1, zaprojektowane z myślą o wygodnym i nowoczesnym stylu życia.

10 najważniejszych zalet FOREV TEM ISTANBUL