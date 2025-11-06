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Mieszkanie w nowym budynku FOREV TEM ISTANBUL

Gaziosmanpasa, Turcja
od
$197,000
;
7
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ID: 38894
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Gaziosmanpaşa

O kompleksie

FOREV TEM ISTANBUL to nowoczesny projekt mieszkaniowy firmy Forev Yapı, zlokalizowany w dzielnicy Gaziosmanpaşa w Stambule. Oferuje doskonały dostęp do metra oraz wygodę miejskiego życia w jednej z najszybciej rozwijających się części miasta.

FOREV TEM ISTANBUL obejmuje 2 budynki, 147 mieszkań oraz 7 lokali handlowo-usługowych, usytuowanych na działce o powierzchni 4 500 m². Zakończenie budowy planowane jest na 30 grudnia 2027 roku. Projekt oferuje funkcjonalne układy mieszkań 1+1, 2+1 i 3+1, zaprojektowane z myślą o wygodnym i nowoczesnym stylu życia.

10 najważniejszych zalet FOREV TEM ISTANBUL

  • Doskonała lokalizacja w pobliżu stacji metra Kazım Karabekir

  • Zaledwie 1 minuta do autostrady TEM i około 25 minut do lotniska w Stambule

  • Funkcjonalne układy mieszkań: 1+1, 2+1 i 3+1

  • 7 lokali handlowo-usługowych zapewniających dodatkową wygodę

  • Zagospodarowane tereny zielone i ścieżki spacerowe

  • Plac zabaw dla dzieci

  • Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

  • Nowoczesne centrum fitness

  • Całodobowa ochrona i profesjonalne zarządzanie osiedlem

  • Korzyści inwestycyjne: 1% VAT, brak opłaty za przeniesienie własności (Tapu) oraz możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Gaziosmanpasa, Turcja
Edukacja
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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