Mieszkanie w nowym budynku FOREV TEM ISTANBUL

FOREV TEM ISTANBUL to nowoczesny projekt mieszkaniowy firmy Forev Yapı, zlokalizowany w dzielnicy Gaziosmanpaşa w Stambule. Oferuje doskonały dostęp do metra oraz wygodę miejskiego życia w jednej z najszybciej rozwijających się części miasta.
FOREV TEM ISTANBUL obejmuje 2 budynki, 147 mieszkań oraz 7 lokali handlowo-usługowych, usytuowanych na działce o powierzchni 4 500 m². Zakończenie budowy planowane jest na 30 grudnia 2027 roku. Projekt oferuje funkcjonalne układy mieszkań 1+1, 2+1 i 3+1, zaprojektowane z myślą o wygodnym i nowoczesnym stylu życia.
10 najważniejszych zalet FOREV TEM ISTANBUL
Doskonała lokalizacja w pobliżu stacji metra Kazım Karabekir
Zaledwie 1 minuta do autostrady TEM i około 25 minut do lotniska w Stambule
Funkcjonalne układy mieszkań: 1+1, 2+1 i 3+1
7 lokali handlowo-usługowych zapewniających dodatkową wygodę
Zagospodarowane tereny zielone i ścieżki spacerowe
Plac zabaw dla dzieci
Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
Nowoczesne centrum fitness
Całodobowa ochrona i profesjonalne zarządzanie osiedlem
Korzyści inwestycyjne: 1% VAT, brak opłaty za przeniesienie własności (Tapu) oraz możliwość uzyskania obywatelstwa tureckiego