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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Eastern Anatolia Region, Turcja

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Igdir
126
Igdir
126
Elazig
32
Karakocan
16
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178 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty różnych układów w kompleksie z widokiem na …
$139 095
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Mieszkanie 1 pokój w Gulveren, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Gulveren, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w Antalya. Ten wspaniały obiekt rozciąga się na 66 m2, oferując ha…
$174 497
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Mieszkanie 3 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/5
$4,65M
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty i penthouses w kompleksie w budowie, O…
$163 019
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Mieszkanie w Gulveren, Turcja
Mieszkanie
Gulveren, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Luksusowe mieszkania znajdują się w Kepez, Gulveren Sąsiedztwo, Antalya, w mieszanym komplek…
$577 004
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Mieszkanie 2 pokoi w Osmanaga, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Osmanaga, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 84 m²
Odkryj idealne studio do sprzedaży w tętniącym życiem rejonie Osmanaga w Kadıkoy, Stambuł. D…
$347 910
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2/9
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w nowym kompleksie w rozwiniętym obsza…
$215 876
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Mieszkanie 2 pokoi w Demirtas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Demirtas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5
Co otrzymasz: Przestronne i jasne mieszkanie 1 + 1 o powierzchni 50 m2 w nowym nowoczesnym k…
$69 713
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Mieszkanie 3 pokoi w Demirtas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Demirtas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 3
Co otrzymasz: w pełni umeblowany apartament 2 + 1 o powierzchni 85 m2 na 3 piętrze, widok na…
$112 351
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Mieszkanie 4 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 3/7
$7,56M
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Mieszkanie 2 pokoi w Osmanaga, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Osmanaga, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 84 m²
Odkryj idealne apartamenty na sprzedaż w tętniącej życiem dzielnicy Osmanaga w Kadıkoy, Stam…
$347 910
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Mieszkanie 2 pokoi w Erzincan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erzincan, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/4
$2,33M
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Mieszkanie 2 pokoi w Erzincan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erzincan, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
$2,30M
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Mieszkanie 2 pokoi w Gulveren, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gulveren, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w Antalya. Ten wspaniały obiekt obejmuje 92 m2, oferując harmonijn…
$269 040
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Mieszkanie 2 pokoi w Erzincan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erzincan, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/3
$3,20M
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Mieszkanie 3 pokoi w Demirtas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Demirtas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 3/8
Co dostajesz: Jest to jasny i w pełni przygotowany apartament z meblami i nowoczesną renowac…
$102 352
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Mieszkanie 2 pokoi w Demirtas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Demirtas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 6/8
Co dostajesz: Stajesz się właścicielem stylowego i nowoczesnego mieszkania w nowym kompleksi…
$67 061
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Mieszkanie 4 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 4/5
$6,45M
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Mieszkanie w Yesilbayir, Turcja
Mieszkanie
Yesilbayir, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Odkryj cechę nowoczesnego życia z inteligentnymi apartamentami położonymi w prestiżowej dzie…
$686 480
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Mieszkanie 2 pokoi w Osmanaga, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Osmanaga, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 84 m²
Odkryj idealne apartamenty na sprzedaż w tętniącej życiem dzielnicy Osmanaga w Kadıkoy, ista…
$347 910
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Mieszkanie 2 pokoi w Gulveren, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gulveren, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w Antalya. Ten wspaniały obiekt obejmuje 99 m2, oferując harmonijn…
$331 214
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Mieszkanie 2 pokoi w Demirtas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Demirtas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4
What you get: This apartment is not just housing, but your personal oasis for relaxation and…
$65 286
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Mieszkanie 3 pokoi w Gulveren, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gulveren, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w Antalya. Ta znakomita nieruchomość obejmuje 160 m2, oferując har…
$616 557
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Mieszkanie 3 pokoi w Erzincan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erzincan, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
$4,28M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ipekyolu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ipekyolu, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/8
$6,39M
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Mieszkanie 2 pokoi w Demirtas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Demirtas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5
Co masz: Nowoczesne planowanie mieszkania 1 + 1, o powierzchni 50 m2, znajduje się na 5 pięt…
$61 073
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Mieszkanie 4 pokoi w Edremit, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Edremit, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 161 m²
Piętro 4/7
$8,72M
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Mieszkanie 2 pokoi w Osmanaga, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Osmanaga, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 84 m²
350 metrów od stacji metra i słynnej statuy Bull w Kadyköy, 500 metrów od stacji Marmaray i …
$347 910
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Projekt inwestycyjny klasy premiowej w rozwiniętej…
$146 884
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Mieszkanie w Edremit, Turcja
Mieszkanie
Edremit, Turcja
Powierzchnia 2 m²
$13,66M
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Typy nieruchomości w Eastern Anatolia Region.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Eastern Anatolia Region, Turcja

z Ogród
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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