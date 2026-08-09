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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Igdir, Turcja

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Igdir
126
126 obiektów total found
Mieszkanie 15 pokojów w Alibeykoy, Turcja
Mieszkanie 15 pokojów
Alibeykoy, Turcja
Sypialnie 15
Powierzchnia 3 200 m²
Położony w Alibeykoy, szybko rozwijającej się dzielnicy Eyupsultan w Stambule, ten budynek i…
$8,94M
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy kompleks na wzgórzach rozwiniętej dzielnicy O…
$154,674
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/4
Co masz: Apartamenty w kompleksie z widokiem na Alanya i morze w dzielnicy Oba. O budowie: …
$155,786
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/6
Co otrzymasz: Luksusowy 2 + 1 apartament w malowniczej dzielnicy Oba. Kompleks mieszkalny …
$195,846
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/3
Co dostajesz: Masz nowoczesne mieszkanie 1 + 1 w nowym kompleksie mieszkalnym w dzielnicy Ob…
$183,605
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/4
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w przytulnym kompleksie w Alanya z wid…
$144,659
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/6
Dla inwestycji Co dostajesz: Elitarny kompleks mieszkalny w cichej, górzystej części dzieln…
$186,944
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/6
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: mieszkanie Premium w kompleksie…
$194,733
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/7
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w nowym kompleksie w rozwiniętym obsza…
$150,223
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/3
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty i penthouses z widokiem na morze i góry w k…
$135,757
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/5
Nowy kompleks w rozwiniętym obszarze Oba. Na budowie: Budowa rozpoczęła się 1 stycznia 2022…
$143,546
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/4
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty i penthouses w kompl…
$135,757
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Mieszkanie 3 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Kompleks z infrastrukturą w odległości spaceru od centr…
$156,065
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 7/11
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w nowoczesnym kompleksie w Alanya z widokie…
$150,223
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Mieszkanie 5 pokojów w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Obakoy, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Piętro 1/5
Co dostaniesz: Residence w cichej i rozwiniętej okolicy Oba. Na budowie: Budowa rozpoczęła …
$439,540
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/5
Co otrzymasz: Apartamenty w kompleksie butiku w otwartym obszarze na pozwolenia na pobyt - O…
$131,306
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Szeregowiec 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/6
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy kompleks mieszkalny dla inwestycji i mieszka …
$200,297
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Mieszkanie 3 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/2
Co otrzymasz: Apartament z trzema sypialniami w dzielnicy Oba, który jest otwarty na pozwole…
$157,480
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Nowe apartamenty w kompleksie z infrastrukturą w dzielnicy Oba. …
$166,914
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Mieszkanie 3 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/4
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostaniesz: Budowa kompleksu rozpoczęła się w listopadzie 202…
$211,424
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/5
Co dostajesz: Własny apartament w cichej i przytulnej okolicy Oba otoczony sadami. Na budo…
$111,276
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/6
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w nowoczesnym kompleksie w Alanya z widokie…
$139,095
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w nowym kompleksie w dzielnicy Oba Na budo…
$155,230
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/5
Nowy kompleks o dużej skali w Oba. O budowie: Dostawa kompleksu jest planowana do 30 kwietn…
$228,116
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty i duplexes w nowoczesnym kompleksie z własn…
$144,659
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/5
Oba są dobrze znaną zieloną częścią Alanyi, w porównaniu z innymi częściami Alanyi, wieżowce…
$107,737
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty i biura w nowym kompleksie z infrastru…
$133,531
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/4
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji To, co dostajesz: Kompleks mieszkalny z infras…
$199,184
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Mieszkanie 2 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/6
Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy kompleks mieszkalny w spokojnej części dzielnicy Oba. Ob…
$127,967
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Mieszkanie 3 pokoi w Obakoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Obakoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/4
Co dostajesz: Świetna opcja dla inwestycji i życia na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Na budo…
$150,223
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Typy nieruchomości w Igdir.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Igdir, Turcja

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
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