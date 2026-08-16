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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Erzincan, Turcja

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Erzincan
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5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Erzincan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erzincan, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/3
$3,20M
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Mieszkanie 3 pokoi w Erzincan, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erzincan, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
$4,28M
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Mieszkanie 2 pokoi w Erzincan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erzincan, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
$2,30M
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Mieszkanie 2 pokoi w Erzincan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erzincan, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/4
$2,33M
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Dom 6 pokojów w Camdibi, Turcja
Dom 6 pokojów
Camdibi, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 356 m²
Witamy w wyjątkowym życiu w Kocaeli. Ten wspaniały obiekt obejmuje 356 m2, oferując harmonij…
$1,26M
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Typy nieruchomości w Erzincan.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Erzincan, Turcja

z Ogród
Tanie
Luksusowe
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