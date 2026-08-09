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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dosemealti, Turcja

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mieszkania
40
domy
62
102 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Biyikli, Turcja
Willa 4 pokoi
Biyikli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowany Dom Wolnostojący z Basenem w Döşemealtı, Antalya Dzielnica Kovanlık, położona w o…
$287,639
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 489 m²
Wille z Widokiem na Las w Kompleksie w Düzlerçamı Döşemealtı Wille znajdują się w dzielnicy …
$913,324
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Mieszkanie 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Piętro 2/2
$14,53M
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TekceTekce
Dom w Dosemealti, Turcja
Dom
Dosemealti, Turcja
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Odkryj urok tej eleganckiej willi jednoosobowej znajduje się w pożądanej dzielnicy Altınkale…
$723,840
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Mieszkanie 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z 4 Sypialniami w Kompleksie z Basenem w Altınkale Döşemealtı Apartamenty znajdu…
$327,178
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
The construction of the villa located in the Doshmealti district of Antalya was completed in…
$239,204
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Szeregowiec 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Szeregowiec 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 251 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille z Sauną i Ogrodem Zimowym w Altinkale w Döşemealtı Wille o lokalizacji przep…
$521,243
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/5
Nowe, Inwestycyjne Apartamenty z Basenem w Döşemealtı w Antalyi Döşemealtı to jedna z najbar…
$95,145
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Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Ogrodem Zimowym i Prywatnym Basenem w Döşemealtı, Antalya Döşemealtı to…
$2,31M
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Mieszkanie w Dagbeli, Turcja
Mieszkanie
Dagbeli, Turcja
Powierzchnia 408 m²
$4,07M
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Dom 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Dom 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Zabudowie Bliźniaczej z 4 Sypialniami, Basenem i Strefą BBQ w Döşemealtı, Antalya Ta…
$398,857
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 254 m²
Liczba kondygnacji 3
$20,35M
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Mieszkanie w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie
Dosemealti, Turcja
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
2 km od centrum Deschemalti i blisko do wszystkich udogodnień społecznych. Znajduje się 4 km…
$722,821
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 395 m²
Liczba kondygnacji 2
$45,34M
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Mieszkanie w Asagioba, Turcja
Mieszkanie
Asagioba, Turcja
Powierzchnia 680 m²
$4,65M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 2
$24,19M
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Willa 6 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 6 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Prywatnym Ogrodem w Kompleksie w Döşemealtı, Antalya Willa znajduje się…
$517,808
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 450 m²
Przedstawiamy luksusową willę ze wzbogaconymi obiektami socjalnymi i wysoką wartością inwest…
$1,73M
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2/4
Przestronny Apartament z 1 Sypialnią i Widokiem na Przyrodę w Döşemealtı w Antalyi Apartamen…
$59,990
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Dom 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Dom 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/2
Domy w cichej i spokojnej okolicy w Antalyi Altinkale Domy w zabudowie bliźniaczej znajdują …
$632,390
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Mieszkanie 3 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/3
The building, completed in 2024, is located in the Doshemalti district of Antalya. The apart…
$93,012
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 4 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Ogrodem w Antalya Döşemealtı Dzielnica Altınkale …
$542,214
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Dom 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Dom 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 462 m²
Wille z Widokiem na Las w Kompleksie w Düzlerçamı Döşemealtı Wille znajdują się w dzielnicy …
$838,177
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Willa 6 pokojów w Ayanlar, Turcja
Willa 6 pokojów
Ayanlar, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Lista cenWilla, 5 + 1Piętro: 1,, 250m ², €956,989Zapraszamy do niezrównanego życia doświadcz…
$1,10M
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Mieszkanie 1 pokój w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Dosemealti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 385 m²
$612,573
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3
Budynek został zbudowany w czerwcu 2024 roku w regionie Antalya / Döşemealtı. Apartament, kt…
$109,933
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne Wille z Prywatnym Basenem w Antalyi Dosemealti Przestronne wille położone są w d…
$1,00M
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Willa 5 pokojów w Dosemealti, Turcja
Willa 5 pokojów
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 4 Sypialniami, z Widokiem na Góry, Ogrodem oraz Basenem Döşemealtı oferuje spokojne …
$752,626
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Mieszkanie 1 pokój w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Dosemealti, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 296 m²
Położony w wschodzącej gwiazdy Stambułu, Kartal dzielnicy, Wyspa Dreams zwiększa wartość oko…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Dosemealti, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 6
Powierzchnia 390 m²
$1,02M
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