Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Aydin, Turcja

nieruchomości komercyjne
18
sklepy
6
4 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 150 m² w Kardeskoy, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 150 m²
Kardeskoy, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
$927,722
Nieruchomości inwestycyjne 160 m² w Didim, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 160 m²
Didim, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
$16,64M
Nieruchomości inwestycyjne 140 m² w Didim, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 140 m²
Didim, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
$16,58M
Nieruchomości inwestycyjne 2 m² w Cayyuzu, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 2 m²
Cayyuzu, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 m²
Liczba kondygnacji 1
$1,51M
