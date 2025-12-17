Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bliźniaki na sprzedaż w Tepebasi, Turcja

5 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Tepebasi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Piętro 3/3
$2,94M
Bliźniak 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/3
$3,23M
Bliźniak 6 pokojów w Tepebasi, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Piętro 3/4
$2,76M
Bliźniak 4 pokoi w Tepebasi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Tepebasi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3/3
$3,53M
Bliźniak 5 pokojów w Tepebasi, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Tepebasi, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 3/3
$5,05M
