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Bliźniaki w górach na sprzedaż w Bursa, Turcja

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Nilufer
5
Mudanya
6
Osmangazi
4
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2 obiekty total found
Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Piętro 4/4
Dwupoziomowy Apartament w Kompleksie z Basenem w Bursie Apartament znajduje się w dzielnicy …
$353 729
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Bliźniak 6 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 385 m²
Piętro 7/9
Apartamenty w Bursie, Nilüfer w Prestiżowym Kompleksie Mieszkalnym Dzielnica Odunluk w Nilüf…
$717 964
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Parametry nieruchomości w Bursa, Turcja

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