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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Black Sea Region, Turcja

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Artvin
69
Trabzon
61
Corum
48
Savsat
43
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53 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty na Sprzedaż z Możliwością Płatności Ratalnej w Trabzon Ortahisar Apartamenty na …
$76,923
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty w Rodzinnym Kompleksie w Yalıncak, Trabzon Apartamenty zlokalizowane są w zagosp…
$119,980
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Mieszkanie 1 pokój w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Ortahisar, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty z Widokiem na Morze i Nowoczesną Architekturą w Ortahisar, Yalıncak Te elegancki…
$104,685
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 7
3-Pokojowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Trabzon Ortahisar Apartamenty w Trabzonie znajd…
$157,029
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Mieszkanie 6 pokojów w Yomra, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Yomra, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 332 m²
Stylowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza w Trabzon Yomra Apartamenty położone są w luks…
$600,347
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Mieszkanie 4 pokoi w Besikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Besikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty 3+1 w Pobliżu Aquaparku z Przestronnymi Powierzchniami Użytkowymi w Besikduzu Ap…
$95,256
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty Inwestycyjne w Pobliżu Lotniska w Trabzon Ortahisar Te nowo wybudowane apartamen…
$71,139
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Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty Inwestycyjne Blisko Lotniska w Trabzon Ortahisar Apartamenty znajdują się w dzie…
$73,319
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Mieszkanie 4 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę, na Sprzedaż w Centrum Araklı Araklı, jedna z najwi…
$106,068
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Mieszkanie 5 pokojów w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Ortahisar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 5
Przestronne Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie w Bostancı Trabzon Luksusowe apartamenty pr…
$238,806
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Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 8
Stylowe Apartamenty Inwestycyjne z Przystępnymi Opcjami Płatności w Yalıncak, Trabzon Nowe a…
$73,453
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty na Sprzedaż w Projekcie Osiedlowym w Ortahisar Konaklar Konaklar to dzielnica w …
$133,872
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Mieszkanie 4 pokoi w Besikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Besikduzu, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty 3+1 w Pobliżu Aquaparku z Przestronnymi Powierzchniami Użytkowymi w Besikduzu Ap…
$135,091
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Mieszkanie 3 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Opcją Płatności Ratalnej w Araklı, Trabzon Te stylowe apartamenty znajdują się…
$124,928
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Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty z Widokiem na Morze i Nowoczesną Architekturą w Ortahisar, Yalıncak Te elegancki…
$136,246
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Mieszkanie 4 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Transportu Publicznego w Trabzon Araklı Araklı, ce…
$125,854
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Mieszkanie 4 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty Inwestycyjne Blisko Lotniska w Trabzon Ortahisar Apartamenty znajdują się w dzie…
$180,121
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Mieszkanie 3 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę, na Sprzedaż w Centrum Araklı Araklı, jedna z najwi…
$136,246
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Mieszkanie 4 pokoi w Yomra, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Yomra, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 10
Imponująca Nieruchomość z Widokiem na Morze w Rodzinnej Koncepcji w Yomra Trabzon Nieruchomo…
$172,039
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Mieszkanie 2 pokoi w Carsibasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Carsibasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Kompleksie Has Atlantis Te stylowo i nowocześn…
$125,854
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Mieszkanie 3 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty Inwestycyjne w Pobliżu Lotniska w Trabzon Ortahisar Te nowo wybudowane apartamen…
$119,144
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Mieszkanie 5 pokojów w Yomra, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Yomra, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 257 m²
Stylowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza w Trabzon Yomra Apartamenty położone są w luks…
$410,642
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Mieszkanie 4 pokoi w Akcaabat, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Akcaabat, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Przestronne apartamenty z modnym designem w Trabzon Yıldızlı Stylowe apartamenty położone są…
$330,222
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Mieszkanie 2 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty Inwestycyjne w Rozwijającej się Dzielnicy w Trabzon Ortahisar Mieszkania na sprz…
$71,139
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Mieszkanie 3 pokoi w Ortahisar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ortahisar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty z Widokiem na Morze i Nowoczesną Architekturą w Ortahisar, Yalıncak Te elegancki…
$166,266
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Mieszkanie 2 pokoi w Konakli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/5
Dla obywatelstwa Co masz: Large-scale nowy kompleks 300 metrów od morza w okolicy Konakly. …
$126,715
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Mieszkanie 6 pokojów w Arakli, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Arakli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 4
Umeblowane Mieszkania z Widokiem na Morze w Araklı Trabzon Mieszkania znajdują się w inwesty…
$145,360
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Mieszkanie 4 pokoi w Akcaabat, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Akcaabat, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 12
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze i Przyrodę w Trabzon Söğütlü Luksusow…
$230,191
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Mieszkanie 5 pokojów w Akcaabat, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Akcaabat, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Przestronne apartamenty z modnym designem w Trabzon Yıldızlı Stylowe apartamenty położone są…
$455,755
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Mieszkanie 4 pokoi w Arakli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Arakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
W Pełni Umeblowany Apartament 3-Pokojowy na Sprzedaż w Kompleksie Elit Mahal Apartament znaj…
$115,095
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Typy nieruchomości w Black Sea Region.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Black Sea Region, Turcja

z Ogród
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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